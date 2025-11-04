Уитакер рассказал о встрече с Зеленским в Киеве

Мэттью Уитакер (Фото: Chris Kleponis / CNP / AdMedia / Global Look Press)

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, прибывший с визитом в Киев, заявил президенту Владимиру Зеленскому о необходимости завершить конфликт.

«Я довел до сведения, что эта бессмысленная война должна прекратиться, и мир, достигнутый усилиями президента [США Дональда] Трампа — единственный жизнеспособный путь вперед», — написал Уитакер в соцсети Х после переговоров с Зеленским.

Ранее Уитакер заявил, что Трамп ищет способы надавить как на Россию, так и на Украину, чтобы положить конец конфликту.

Накануне глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что боевые действия на Украине с оперативной точки зрения зашли в тупик, и следует перейти к переговорам.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия открыта к переговорному процессу. В конце октября в российском МИДе указали, что созданы все условия для возобновление стамбульских переговоров и что проблема в отсутствии политической воли у Киева.