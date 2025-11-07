 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
В ЕК отказались «спекулировать» на тему полного запрета виз для россиян

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Еврокомиссия не будет спекулировать на тему возможного полного запрета шенгенских виз для россиян, заявил официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Еврокомиссия идею полного прекращения выдачи виз гражданам России, Ламмерт отметил, что введенные с 7 ноября ограничения касаются исключительно многократных виз. Рассуждать о будущих решениях комиссии официальный представитель отказался.

«Мы не спекулируем на тему санкций. Речь не о запрете на выдачу виз. Речь идет о мультивизе. Это означает, что однократную визу все еще можно получить. Будет более строгий контроль. Но я не буду спекулировать о будущих решениях», — ответил он.

7 ноября Еврокомиссия приняла решение о запрете на выдачу новых многоразовых виз гражданам России. Это означает, что россиянам придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в страны Евросоюза. При этом в обновленных правилах предусмотрены исключения для отдельных категорий заявителей.

Помимо этого, из решения Еврокомиссии следует, что заявления россиян на получение шенгенской визы теперь будут проходить усиленные проверки.

Шенгенская виза позволяет беспрепятственно передвигаться по странам Шенгенского соглашения без необходимости проходить внутренний паспортный и пограничный контроль. При этом 10 из 29 стран, входящих в Шенгенскую зону, сейчас не выдают визы россиянам и не разрешают пользоваться шенгенской визой другого государства для въезда на их территорию.

Мария Васильева Мария Васильева, Александра Озерова
