Общество
0

В МВД поддержали инициативу о праве регионов запрещать вейпы

В МВД поддержали инициативу о возможности запрета вейпов на уровне регионов
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Министерство внутренних дел считает целесообразным рассмотреть вопрос о  предоставлении субъектам России полномочий по ограничению и запрету продажи вейпов. Об этом говорится в ответе заместителя главы МВД Андрея Храпова на обращение первого заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрия Гусева. Документ имеется в распоряжении РБК.

«На основании изложенного с учетом указанной позиции Правительства Российской Федерации представляется целесообразным рассмотреть вопрос о предоставлении органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий на введение дополнительных ограничений и запретов оборота вейпов и соответствующей ответственности», — говорится в письме.

Ранее Гусев предложил рассматривать случаи сбыта, изготовления и использования вейпов как преступление «по аналогии с составами преступлений в сфере оборота наркотических средств» и направил запрос в МВД с целью представления ведомственных предложений по установлению правовой ответственности за незаконный оборот вейпов.

Путин одобрил идею о полном запрете на продажу вейпов в России
Политика
Владимир Путин

Храпов также предложил включить в рабочую группу Госдумы по этому вопросу начальника Управления по противодействию преступлениям в сферах производства, торговли и оказания услуг Дмитрия Матвеенко и заместителя начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере обрабатывающего производства, торговли и услуг этого же управления Михаила Черкащенко.

Накануне президент России Владимир Путин одобрил идею полностью запретить продажу вейпов на всей территории страны. В 2024 году правительство отрицательно оценило такую инициативу, отметив, что введение полного запрета на продажу вейпов может привести к увеличению их нелегального оборота.

Мария Лисицына, Александра Озерова
МВД вейп вейпы запрет Дмитрий Гусев
