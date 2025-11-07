В МВД поддержали инициативу о праве регионов запрещать вейпы
Министерство внутренних дел считает целесообразным рассмотреть вопрос о предоставлении субъектам России полномочий по ограничению и запрету продажи вейпов. Об этом говорится в ответе заместителя главы МВД Андрея Храпова на обращение первого заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрия Гусева. Документ имеется в распоряжении РБК.
«На основании изложенного с учетом указанной позиции Правительства Российской Федерации представляется целесообразным рассмотреть вопрос о предоставлении органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий на введение дополнительных ограничений и запретов оборота вейпов и соответствующей ответственности», — говорится в письме.
Ранее Гусев предложил рассматривать случаи сбыта, изготовления и использования вейпов как преступление «по аналогии с составами преступлений в сфере оборота наркотических средств» и направил запрос в МВД с целью представления ведомственных предложений по установлению правовой ответственности за незаконный оборот вейпов.
Храпов также предложил включить в рабочую группу Госдумы по этому вопросу начальника Управления по противодействию преступлениям в сферах производства, торговли и оказания услуг Дмитрия Матвеенко и заместителя начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере обрабатывающего производства, торговли и услуг этого же управления Михаила Черкащенко.
Накануне президент России Владимир Путин одобрил идею полностью запретить продажу вейпов на всей территории страны. В 2024 году правительство отрицательно оценило такую инициативу, отметив, что введение полного запрета на продажу вейпов может привести к увеличению их нелегального оборота.
