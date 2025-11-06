Путин одобрил идею о полном запрете на продажу вейпов в России

Глава общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская попросила президента «дать распоряжение ввести полный запрет вейпов» на территории России, Путин в ответ кивнул

Владимир Путин (Фото: Сергей Карпухин / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин одобрил идею полностью запретить продажу вейпов на территории России.

«Вот, Дмитрий Николаевич [Чернышенко, вице-премьер], головой кивает. Наше правительство это поддерживает», — сказал Путин в ходе визита в Самару (цитата по ТАСС).

С такой идеей выступила руководитель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская, упомянув опыт запрета вейпов за рубежом. Она попросила президента «дать распоряжение ввести полный запрет вейпов» на территории страны, Путин в ответ кивнул. Он отметил важность «не только такого решения, но и проведения соответствующей работы» среди молодежи.

В 2020 году был принят закон о запрете продажи в общественных местах кальянов, вейпов и других устройств для курения несовершеннолетним. Вейпы и кальяны тогда были фактически приравнены к табачным изделиям, их курение в общественных местах ограничили. Весной 2023 года запрещена розничная торговля на ярмарках и в онлайн-магазинах, а в обычных торговых точках принадлежности для курения должны быть скрыты с витрины. Кроме того, составлен перечень запрещенных веществ, которые можно обнаружить в составах жидкостей для курения — пищевых ароматизаторов и подсластителей. К ним также отнесли кофеин, таурин, гуарану и другие биологически активные добавки.

В августе этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ближайшее время депутаты выйдут на принятие законопроекта о запрете продажи вейпов. По его словам, абсолютное большинство парламентариев поддерживают полный запрет. С такой просьбой к президенту обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и предложил дать регионам право принимать такие решения. «Аналогичные инициативы ранее звучали от руководителей других субъектов Российской Федерации, в том числе Вологодской области, а также от родителей и учителей», — сказал Володин, уточнив, что Путин поддержал. Спикер также рассказал о проведенном им опросе в соцсети, в котором «приняли участие 265 тысяч человек». Из них 74% выступили за полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним, утверждает он.

С 2023 года запрещена продажа электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции детям, увеличены штрафы за это, а за неоднократную продажу несовершеннолетним введена уголовная ответственность, напомнил он, однако отметив, что «данных мер недостаточно».

По словам Володина, депутатами были внесены законопроекты о полном запрете вейпов, но «до сегодняшнего дня они не находили поддержки в правительстве». Такой запрет может привести к увеличению нелегального оборота устройств, пояснял кабинет министров.

Осенью прошлого года в Думе предлагали размещать на вейпах устрашающие изображения о вреде курения по аналогии с сигаретами. В прошлом месяце депутаты приняли в первом чтении законопроект о запрете на продажу табака и вейпов на остановках общественного транспорта.