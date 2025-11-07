 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Лукашенко заявил о планах развивать производство двигателей в Белоруссии

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Житковичский район Гомельской области
Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Житковичский район Гомельской области (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении развивать производство двигателей в стране. Об этом он сообщил во время визита на Житковичский моторостроительный завод, передает БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия, являясь машиностроительной страной, должна производить собственные двигатели, а не искать комплектующие за рубежом. «Моторный завод будем развивать. Это не дело — машиностроительная страна, мы производим все машины — от легковой до БелАЗа. А начинку иногда ищем по всему миру. Надо свое производить. Цепляться за тех, у кого технологии есть, и развивать свое», — заявил он.

Президенту показали детали, необходимые для моторостроения, включая детали для мотоциклетного двигателя. Как отмечает агентство, ведется работа над тем, чтобы все алюминиевые компоненты изготавливались в Белоруссии и был создан полностью собственный двигатель. Лукашенко согласился, что надо сделать свой, чтобы «сердце мотоцикла было белорусское», и добавил, что государство окажет поддержку при наличии перспектив в проектах.

Путин заявил, что в России удалось предотвратить коллапс автопрома
Политика
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

В апреле Лукашенко заявил, что автопром России и Белоруссии при правильном подходе может за три-четыре года достичь или превзойти уровень автомобилей Mercedes. Тогда же он подчеркнул важность импортозамещения, технологического суверенитета и отметил, что у союзных стран есть необходимые ресурсы для развития собственного автопрома.

