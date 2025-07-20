Путин заявил, что в России удалось предотвратить коллапс автопрома

Путин не согласен с утверждением, что российский автопром нужно «тащить за уши». Россия смогла поэтапно наладить работу автопрома, и после ухода западных партнеров в 2022 году это не привело к коллапсу в отрасли, сказал он

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

На таких заводах, как АвтоВАЗ, удалось предотвратить коллапс автопрома, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Именно на таких предприятиях, как АвтоВАЗ, удалось не только предотвратить коллапс предприятий и всей отрасли, а удалось возродить [отрасль] и двигать вперед с достаточно серьезным повышением конкурентоспособности и производительности труда», — сказал Путин.

Он не согласился с утверждением, что российский автопром нужно «тащить за уши».

«Не нужно никого тащить за уши, как вы сказали, но поддержать нужно. Бывают моменты, когда нужно поддержать. И мы так и делаем», — добавил глава государства.

По его словам, некоторые члены правительства прежде считали, что в России «нет смысла» заниматься автопромом, отрасль «безнадежно отстала» и «лучше покупать за границей, а в лучшем случае — дать возможность здесь заниматься крупной сборкой». Однако в таком случае Россия могла лишиться технологической независимости, подчеркнул он. «Поэтому я не согласился с теми, кто предлагал все закупать за границей, и мы начали развивать свой автопром», — сказал Путин, добавив, что это происходило поэтапно.

Россия смогла поэтапно наладить работу автопрома, и, когда в 2022 году западные партнеры «удрали», «к этому времени уровень современности производства, уровень технологической культуры был достаточно высокий», добавил президент.

Из-за санкций поставки в Россию приостановили зарубежные автопроизводители. Так, Volvo, General Motors, Volkswagen, Daimler прекратили поставки. Так же поступил Ford. На российском авторынке к концу 2022 года осталось только 14 брендов из 60. Из оставшихся брендов в России только три являются отечественными: Lada, ГАЗ и УАЗ. Остальные китайские: Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda.

В апреле 2023 года Путин говорил, что западные партнеры «повели себя в высшей степени некорректно», нарушив свои обязательства. «И у нас падение в автомобильной промышленности составило свыше 60%», — заявлял он. Однако, по его словам, мер поддержки автопрома достаточно, чтобы увеличить производство автомобилей.

В декабре того же года Путин в ходе прямой линии признавал, что рост цен на отечественные машины оказался серьезным — 40%, но не согласился с тем, что ценник на них «улетел в космос». АвтоВАЗ справляется с выпуском машин, уверен президент. По его мнению, рост производства приведет к снижению цен на автомобили. «Те, кто думали, что рухнет у нас, будут разочарованы. Ничего не рухнуло у нас», — утверждал Путин.