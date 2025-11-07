WhatApp позволит использовать никнеймы вместо номеров телефонов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мессенджер WhatApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) введет функцию поиска и вызова пользователей по никнейму, сообщает портал WABetaInfo со ссылкой на анонс обновления, опубликованное среди бизнес-партнеров.

Нововведение позволит пользователям повысить конфиденциальность и общаться в мессенджере, не раскрывая свой номер телефона. Аналогичная функция уже существует в Telegram.

Обновление запланировано на 2026 год. «Хотя это объявление было адресовано пользователям бизнес-api, очевидно, что в то же время имена пользователей будут доступны и для обычных пользователей», — пишет WABetaInfo.

Ранее WhatApp вслед за Telegram ввел функцию авторизации через электронную почту.

Это произошло на фоне того, как от российских операторов потребовали прекратить передачу звонков и СМС новым пользователям со стороны подрядчиков Telegram и WhatsApp. Источник РБК в отрасли информационной безопасности подтвердил эту информацию.