WhatApp позволит использовать никнеймы вместо номеров телефонов
Мессенджер WhatApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) введет функцию поиска и вызова пользователей по никнейму, сообщает портал WABetaInfo со ссылкой на анонс обновления, опубликованное среди бизнес-партнеров.
Нововведение позволит пользователям повысить конфиденциальность и общаться в мессенджере, не раскрывая свой номер телефона. Аналогичная функция уже существует в Telegram.
Обновление запланировано на 2026 год. «Хотя это объявление было адресовано пользователям бизнес-api, очевидно, что в то же время имена пользователей будут доступны и для обычных пользователей», — пишет WABetaInfo.
Ранее WhatApp вслед за Telegram ввел функцию авторизации через электронную почту.
Это произошло на фоне того, как от российских операторов потребовали прекратить передачу звонков и СМС новым пользователям со стороны подрядчиков Telegram и WhatsApp. Источник РБК в отрасли информационной безопасности подтвердил эту информацию.
