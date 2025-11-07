 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

WhatApp позволит использовать никнеймы вместо номеров телефонов

WABetaInfo: WhatApp позволит использовать никнеймы вместо номеров телефонов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мессенджер WhatApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) введет функцию поиска и вызова пользователей по никнейму, сообщает портал WABetaInfo со ссылкой на анонс обновления, опубликованное среди бизнес-партнеров.

Нововведение позволит пользователям повысить конфиденциальность и общаться в мессенджере, не раскрывая свой номер телефона. Аналогичная функция уже существует в Telegram.

Обновление запланировано на 2026 год. «Хотя это объявление было адресовано пользователям бизнес-api, очевидно, что в то же время имена пользователей будут доступны и для обычных пользователей», — пишет WABetaInfo.

WhatsApp вслед за Telegram ввел авторизацию через электронную почту
Политика

Ранее WhatApp вслед за Telegram ввел функцию авторизации через электронную почту.

Это произошло на фоне того, как от российских операторов потребовали прекратить передачу звонков и СМС новым пользователям со стороны подрядчиков Telegram и WhatsApp. Источник РБК в отрасли информационной безопасности подтвердил эту информацию.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Александра Озерова
Whatsapp Telegram пользователи номер телефона мессенджер
Материалы по теме
WhatsApp вслед за Telegram ввел авторизацию через электронную почту
Политика
Проблемы с Telegram и WhatsApp. Что будет с рекламным рынком
Технологии и медиа
Роскомнадзор опроверг блокировку Telegram и WhatsApp в Крыму
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
Лукашенко заявил о планах развивать производство двигателей в Белоруссии Общество, 17:15
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Суд арестовал одного из обвиняемых в убийстве криптоинвестора Новака Политика, 17:12
Бывший тренер «Спартака» возглавил клуб Серии А Спорт, 17:09
Минюст признал иноагентом петербургского акциониста Павла Крисевича Политика, 17:06
Трех пострадавших при крушении вертолета в Дагестане госпитализировали Общество, 17:00
Криптомошенника Новака с женой убили в ОАЭ. Что известно о его бизнесе Политика, 16:59
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Росавиация раскрыла владельца упавшего в Дагестане вертолета Общество, 16:58
Кто такие резервисты: понятие, статус и обязанности в российской армии База знаний, 16:55
WhatApp позволит использовать никнеймы вместо номеров телефонов Общество, 16:55
РПЛ признала поле в Самаре пригодным для матча «Крылья» — «Зенит» Спорт, 16:39
СБУ заочно предъявила обвинение мэру Москвы Сергею Собянину Политика, 16:39
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Умер бывший гендиректор Renault Луи Швейцер Общество, 16:31