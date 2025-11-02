WhatsApp вслед за Telegram ввел авторизацию через электронную почту

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) начал предлагать российским пользователям подтвердить свои аккаунты через электронную почту.

«Подтвердить по электронной почте. Используйте электронную почту для входа в аккаунт или его восстановления», — говорится во всплывающем окне, появившемся у части россиян.

Ранее аналогичная функция появилась в мессенджере Telegram.

В октябре телеграм-канал «Код Дурова» сообщил, что от российских операторов потребовали прекратить передачу звонков и СМС новым пользователям со стороны подрядчиков Telegram и WhatsApp. Источник РБК в отрасли информационной безопасности подтвердил информацию о запрете передачи СМС и звонков новым пользователям Telegram и WhatsApp.

Это означает, что пользователи с российскими симками больше не смогут зарегистрироваться или авторизоваться в мессенджерах через свой российский номер. Некоторые операторы уже начали исполнять поручение.