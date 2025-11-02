 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

WhatsApp вслед за Telegram ввел авторизацию через электронную почту

WhatsApp вслед за Telegram начал просить россиян авторизоваться через почту

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) начал предлагать российским пользователям подтвердить свои аккаунты через электронную почту.

«Подтвердить по электронной почте. Используйте электронную почту для входа в аккаунт или его восстановления», — говорится во всплывающем окне, появившемся у части россиян.

Ранее аналогичная функция появилась в мессенджере Telegram.

Telegram предложил использовать почту для входа из-за сбоев со звонками
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В октябре телеграм-канал «Код Дурова» сообщил, что от российских операторов потребовали прекратить передачу звонков и СМС новым пользователям со стороны подрядчиков Telegram и WhatsApp. Источник РБК в отрасли информационной безопасности подтвердил информацию о запрете передачи СМС и звонков новым пользователям Telegram и WhatsApp.

Это означает, что пользователи с российскими симками больше не смогут зарегистрироваться или авторизоваться в мессенджерах через свой российский номер. Некоторые операторы уже начали исполнять поручение.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Александра Озерова
Whatsapp авторизация Telegram электронная почта
Материалы по теме
Проблемы с Telegram и WhatsApp. Что будет с рекламным рынком
Технологии и медиа
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
Технологии и медиа
Что известно о частичном ограничении Telegram и WhatsApp в России
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
В Харькове прогремели взрывы Политика, 23:23
WhatsApp вслед за Telegram ввел авторизацию через электронную почту Политика, 23:15
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Reuters сообщил, что Турция нарастила закупки нефти не из России Политика, 22:44
«Мослифт» опроверг сообщения о падении лифта с женщиной Общество, 22:43
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
В МВД предупредили о звонках мошенников под видом бухгалтеров Общество, 22:27
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Федерация еврейских общин не приняла объяснения муфтия слов о «врагах» Общество, 22:20
Фигурист с русскими корнями выиграл этап Гран-при с рекордом мира Спорт, 22:05
Военные сбили 22 дрона над тремя регионами России за пять часов Политика, 21:56
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Пушилин сообщил, что российские военные начали бои в Константиновке Политика, 21:38
«Краснодар» удержал победу над «Спартаком» после двух удалений Спорт, 21:32