WhatsApp вслед за Telegram ввел авторизацию через электронную почту
Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) начал предлагать российским пользователям подтвердить свои аккаунты через электронную почту.
«Подтвердить по электронной почте. Используйте электронную почту для входа в аккаунт или его восстановления», — говорится во всплывающем окне, появившемся у части россиян.
Ранее аналогичная функция появилась в мессенджере Telegram.
В октябре телеграм-канал «Код Дурова» сообщил, что от российских операторов потребовали прекратить передачу звонков и СМС новым пользователям со стороны подрядчиков Telegram и WhatsApp. Источник РБК в отрасли информационной безопасности подтвердил информацию о запрете передачи СМС и звонков новым пользователям Telegram и WhatsApp.
Это означает, что пользователи с российскими симками больше не смогут зарегистрироваться или авторизоваться в мессенджерах через свой российский номер. Некоторые операторы уже начали исполнять поручение.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы