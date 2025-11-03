Очередь из 2,5 тыс. машин образовалась на границе Белоруссии и Польши

В связи с закрытием литовскими властями границы с Белоруссией очередь легковых автомобилей через пункт пропуска «Брест» в Польшу выросла в шесть раз — с 300–400 машин неделю назад до более чем 2500 сегодня. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет Белоруссии в телеграм-канале.

Грузовой транспорт, следовавший через белорусско-литовскую границу в ЕС, переориентировался на польское и латвийское направления, что также привело к росту очередей. После введения Белоруссией ответных мер, позволяющих литовским грузовикам следовать только через белорусско-литовский участок, ситуация стабилизировалась. Сейчас на выезде в Польшу своей очереди ожидают 2100 грузовых авто («Козловичи»), на латвийском направлении — 520 («Григоровщина»).

29 октября правительство Литвы приняло решение на месяц закрыть границу с Белоруссией. Об этом сообщило литовское агентство Baltic News Service. Исключения предусмотрены только для части путешествующих. Полностью закрыт пункт Шальчининкай — Бенякони, а перемещение через Медининкай — Каменный Лог ограничено.