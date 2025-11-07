Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по полку беспилотников ВСУ

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» поразил район сосредоточения 411-го полка беспилотных систем ВСУ на краматорско-дружковском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

Ракетный удар нанесли по району, где располагались личный состав, вооружение и военная техника полка ВСУ, возле села Варваровка в Донецкой народной республике, уточнили в публикации.

«Искандер» — семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), способных наносить удары по целям на расстоянии до 500 км. Комплекс «Искандер-М» может нести в том числе баллистические ракеты.

Ранее в своей еженедельной сводке Минобороны отчиталось о зачистках от частей ВСУ населенных пунктов Купянск-Узлового, Куриловка и Петропавловка. Кроме того, в министерстве сообщили об отражении атаки окруженных частей украинской армии в районе Красноармейска (украинское название — Покровск).