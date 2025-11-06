Минобороны сообщило об отбитых попытках частей ВСУ прорвать окружение

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения российской армии отразили три атаки ВСУ, которые пытались деблокировать окруженные в районе Купянска части, а также сорвали попытку одной из украинских бригад вырваться из окружения. Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны.

«Отражены три атаки подразделений 144-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии из районов населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка Харьковской области с целью деблокирования окруженных украинских формирований», — сообщила пресс-служба.

Вырваться из окружения пыталась группа военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ, уточнили в Минобороны.

Кроме того, штурмовая группа ВСУ в Харьковской области не смогла прорваться к разрушенной переправе через реку Оскол для ее восстановления.

«В районе населенного пункта Петровка Харьковской области пресечен прорыв штурмовой группы противника к разрушенной переправе через реку Оскол для ее восстановления», — говорится в сообщении.

Двумя днями ранее, 4 ноября, Минобороны также сообщало, что военные сорвали попытку прорыва украинских войск — 1-й бригады нацгвардии — к реке Оскол в Харьковской области, у Купянска российские войска тогда продолжали «сжимать кольцо окружения группировки противника».