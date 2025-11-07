Минобороны отчиталось о зачистках от частей ВСУ в Купянском котле
Российские военные продолжают уничтожать окруженные в районе Купянска Харьковской области украинские военные части, сообщает Минобороны.
Зачисткой населенных пунктов Купянск-Узлового, Куриловки и Петропавловки занялись штурмовые группы 6-й армии и 1-й танковой армии.
«В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые группы 6-й армии и 1-й танковой армии продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ. Осуществляется зачистка от разрозненных групп противника населенных пунктов Купянск-Узловой, Куриловка и Петропавловка Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.
Накануне Минобороны отчиталось об отражении трех атак ВСУ с целью деблокировать окруженные в районе Купянска части. Также российские военные сорвали попытку военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из окружения.
