Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны отчиталось о зачистках от частей ВСУ в Купянском котле

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные продолжают уничтожать окруженные в районе Купянска Харьковской области украинские военные части, сообщает Минобороны.

Зачисткой населенных пунктов Купянск-Узлового, Куриловки и Петропавловки занялись штурмовые группы 6-й армии и 1-й танковой армии.

«В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые группы 6-й армии и 1-й танковой армии продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ. Осуществляется зачистка от разрозненных групп противника населенных пунктов Купянск-Узловой, Куриловка и Петропавловка Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне Минобороны отчиталось об отражении трех атак ВСУ с целью деблокировать окруженные в районе Купянска части. Также российские военные сорвали попытку военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из окружения.

Александра Озерова
Купянск Украина ВСУ Минобороны ВС России
