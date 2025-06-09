Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии возбудила уголовное дело против депутата cейма Алексея Росликова («Стабильность») по подозрению в сотрудничестве с Россией в действиях против Латвии и разжигании национальной ненависти и вражды. Об этом сообщили в службе, передает Tv Net.

Процесс был запущен после того, как депутат Росликов выступил в сейме с речью, в том числе на русском языке.

В СГБ сказали, что сотрудники службы неоднократно проводили профилактические беседы с лидером партии «Стабильность», предупреждая об уголовной ответственности.

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В своей речи Росликов раскритиковал декларацию о «режиме русификации» в советский период и «устранении ее лингвистических последствий». В своей речи депутат задал вопрос, собираются ли власти создать для русскоязычных «отдельные закрытые зоны» или запретить называть детей русскими именами.

Большую часть своей речи Росликов произнес на латышском, но закончил фразой, сказанной по-русски, в том числе заявил, что «русский язык — наш язык». После этого он продемонстрировал грубый жест. В итоге депутата удалили с заседания.

Глава Минюста Латвии Либиня-Эгнере призвала сначала завести на депутата административное дело. Негативная реакция сейма Латвии на речь депутата Росликова на русском языке была предсказуемой, но слышать «голоса разума» в прибалтийских странах «отрадно», сказали в Кремле.