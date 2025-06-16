Латвийского депутата Росликова отпустили под подписку о невыезде

Экс-депутат латвийского парламента, председатель партии «Стабильность» Алексей Росликов, против которого возбуждено дело за выступление в поддержку русского языка, заявил, что выпущен под подписку о невыезде. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«На сегодняшний момент ситуация нормальная, выпущен», — сказал экс-депутат.

Росликов заявил, что правоохранительные органы конфисковали у него все средства связи. Политик также сообщил, что утром правоохранители провели дома обыск у него и у родителей. По словам Росликова, ему вменяют две статьи.

«Две статьи: статья «сотрудничество с Россией», назовем ее простым языком, и «вызов агрессии». То есть моя защита на парламентской трибуне от законопроектов национального объединения — это у нас называется агрессия», — сообщил он.

Ранее руководитель фракции «Стабильность» Светлана Чулкова сообщила, что Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала Росликова.

9 июня в отношении депутата возбудили уголовное дело по подозрению в содействии России «в ее деятельности против Латвии и разжигании межнациональной розни». Расследование началось после того, как СГБ проанализировала выступления Росликова на заседании сейма 5 июня.

Инцидент произошел во время обсуждения в парламенте декларации «об устранении последствий русификации». Критикуя документ, Росликов задал риторический вопрос о возможном создании для русскоязычных «особых закрытых зон».



Он подчеркнул, что значительная часть жителей Латвии используют русский язык в быту, но при этом вносят вклад в развитие государства. Завершая выступление, политик на русском языке заявил: «Русский язык — наш язык!», сопроводив заявление оскорбительным жестом, после чего его выдворили из зала.

С 10 июня Росликов и трое других парламентариев лишились депутатских мандатов в связи с избранием в Рижскую думу, сообщал портал Delfi. Это привело к утрате парламентской неприкосновенности.

Согласно данным Центрального статистического управления Латвии за 2022 год, 64,3% жителей страны в возрасте 18-69 лет указали латышский в качестве родного языка, тогда как русский назвали родным 37,7% опрошенных.