В Латвии задержали экс-депутата, назвавшего русский язык «нашим языком»
Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала бывшего депутата сейма и председателя партии «Стабильность» Алексея Росликова, сообщила Латвийскому телевидению руководитель фракции Светлана Чулкова.
В телеграм-канале Росликова появилось видеообращение Чулковой, в котором она рассказала, что экс-депутата задержали утром в понедельник, 16 июня.
9 июня в отношении парламентария завели уголовное дело по подозрению в оказании помощи России «в ее действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти». Процесс был начат после того, как СГБ оценила высказывания Росликова на заседании сейма 5 июня и «другие его действия в последнее время».
В парламенте в тот день рассматривали декларацию «об устранении последствий русификации». Росликов, критикуя декларацию, задал риторический вопрос, собираются ли для русскоязычных придумать «отдельные закрытые зоны». Он подчеркнул, что в Латвии значительная часть населения ежедневно говорит дома на русском, но при этом участвует в развитии страны. В конце обращения Росликов по-русски заявил: «Русский язык — наш язык!» и продемонстрировал грубый жест, после чего его отстранили от участия в заседании и выдворили из зала.
С 10 июня Росликов и еще три парламентария потеряли свои мандаты, поскольку были избраны в Рижскую думу, передавало Delfi. Он утратил неприкосновенность, которой обладают депутаты сейма.
Чиновникам и госслужащим грозит до 20 лет лишения свободы за оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии, отмечает LSM.
Согласно исследованию Центрального статистического управления Латвии от 2022 года, 64,3% населения страны в возрасте 18–69 лет назвали своим родным языком латышский, 37,7% — русский.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Генпрокуратура раскрыла данные о коррупции в России
В России обновили методику расчета среднего заработка и отпускных
Армия Израиля заявила об ударах по командным центрам подразделения КСИР. Карта
Axios: Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 в Канаде
Reuters: Иран назвал условие для переговоров с Израилем
При иранском ударе по Тель-Авиву пострадало здание посольства США. Видео
Россиянина задержали по подозрению в попытке подорвать автомобиль чиновника
Орешкин заявил о необходимости экономики «сделать шаг не вперед, а вверх»
«Битцевскому маньяку» отказали в просьбе о переводе в колонию ближе к Москве
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов