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Политика ,  
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В Латвии задержали экс-депутата, назвавшего русский язык «нашим языком»

В Латвии задержали экс-депутата Росликова, выступившего в защиту русского языка
Экс-депутата сейма, который с трибуны раскритиковал декларацию «об устранении последствий русификации», задержали, сообщили в партии «Стабильность». Ранее на Росликова завели дело за «помощь России в ее действиях против Латвии»
Алексей Росликов
Алексей Росликов (Фото: Roslikovs / Telegram)

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала бывшего депутата сейма и председателя партии «Стабильность» Алексея Росликова, сообщила Латвийскому телевидению руководитель фракции Светлана Чулкова.

В телеграм-канале Росликова появилось видеообращение Чулковой, в котором она рассказала, что экс-депутата задержали утром в понедельник, 16 июня.

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Фото:Saeima / Flickr

9 июня в отношении парламентария завели уголовное дело по подозрению в оказании помощи России «в ее действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти». Процесс был начат после того, как СГБ оценила высказывания Росликова на заседании сейма 5 июня и «другие его действия в последнее время».

В Латвии задержали экс-депутата, назвавшего русский язык «нашим языком»
Video

В парламенте в тот день рассматривали декларацию «об устранении последствий русификации». Росликов, критикуя декларацию, задал риторический вопрос, собираются ли для русскоязычных придумать «отдельные закрытые зоны». Он подчеркнул, что в Латвии значительная часть населения ежедневно говорит дома на русском, но при этом участвует в развитии страны. В конце обращения Росликов по-русски заявил: «Русский язык — наш язык!» и продемонстрировал грубый жест, после чего его отстранили от участия в заседании и выдворили из зала.

С 10 июня Росликов и еще три парламентария потеряли свои мандаты, поскольку были избраны в Рижскую думу, передавало Delfi. Он утратил неприкосновенность, которой обладают депутаты сейма.

Чиновникам и госслужащим грозит до 20 лет лишения свободы за оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии, отмечает LSM.

Согласно исследованию Центрального статистического управления Латвии от 2022 года, 64,3% населения страны в возрасте 18–69 лет назвали своим родным языком латышский, 37,7% — русский.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Латвия парламент Сейм депутат русский язык
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