Дипломаты рассказали об утонувшем на Пхукете российском туристе

Фото: Kusoldharm Phuket Foundation

Тело утонувшего на Пхукете 31-летнего россиянина доставят на родину в ближайшее время, сообщили РБК в генконсульстве России в городе Пхукет. Дипломаты находятся на связи с семьей погибшего туриста.

«Генеральное консульство оказывает содействие его родственникам в репатриации тела на родину», — сказали в диппредставительстве.

The Phuket News приводит имя утонувшего: это Дмитрий Закуцкий. Утром 3 ноября он купался в южной части пляжа Найтон (Nai Thon Beach) и пропал. По словам подруги мужчины, она с друзьями находилась вместе с ним, когда сильная волна утащила Закуцкого под воду, после чего тот не вынырнул. Почти сразу начались поиски пропавшего туриста, несмотря на сложные погодные условия.

На следующий день тело Закуцкого нашли недалеко от места происшествия. Администрация провинции Пхукет выразила соболезнования в связи со смертью россиянина.

В середине октября 2025 года на Пхукете утонул 56-летний россиянин в первый день семейного отпуска. Супруга туриста рассказала, что тот пошел купаться в море и примерно через полчаса стал звать на помощь.

С мая по октябрь у берегов Таиланда можно наблюдать так называемое отбойное течение (также «тягун», разрывное течение, rip current). Оно направлено под прямым углом от берега и способно унести купающихся в открытое море или океан. Одновременно под воздействием ветра в море образуются высокие волны.