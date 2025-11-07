 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Дипломаты рассказали об утонувшем на Пхукете российском туристе

Фото: Kusoldharm Phuket Foundation
Фото: Kusoldharm Phuket Foundation

Тело утонувшего на Пхукете 31-летнего россиянина доставят на родину в ближайшее время, сообщили РБК в генконсульстве России в городе Пхукет. Дипломаты находятся на связи с семьей погибшего туриста.

«Генеральное консульство оказывает содействие его родственникам в репатриации тела на родину», — сказали в диппредставительстве.

The Phuket News приводит имя утонувшего: это Дмитрий Закуцкий. Утром 3 ноября он купался в южной части пляжа Найтон (Nai Thon Beach) и пропал. По словам подруги мужчины, она с друзьями находилась вместе с ним, когда сильная волна утащила Закуцкого под воду, после чего тот не вынырнул. Почти сразу начались поиски пропавшего туриста, несмотря на сложные погодные условия.

На Пхукете во время купания в Андаманском море утонул россиянин
Общество
Фото:Natthawat Wongrat / Zuma / Global Look Press

На следующий день тело Закуцкого нашли недалеко от места происшествия. Администрация провинции Пхукет выразила соболезнования в связи со смертью россиянина.

В середине октября 2025 года на Пхукете утонул 56-летний россиянин в первый день семейного отпуска. Супруга туриста рассказала, что тот пошел купаться в море и примерно через полчаса стал звать на помощь.

С мая по октябрь у берегов Таиланда можно наблюдать так называемое отбойное течение (также «тягун», разрывное течение, rip current). Оно направлено под прямым углом от берега и способно унести купающихся в открытое море или океан. Одновременно под воздействием ветра в море образуются высокие волны.

