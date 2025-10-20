Смерть россиянина на Пхукете подтвердили в генконсульстве России

В генконсульстве России рассказали о смерти россиянина в отпуске на Пхукете

Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Генконсульство России в городе Пхукет подтвердило РБК гибель россиянина на курорте в Таиланде. Погибшему было 56 лет.

«Информацию о смерти россиянина 1969 года рождения подтверждаем», — сказали в российском дипломатическом представительстве.

Мужчина утонул во время семейного отдыха на Пхукете 19 октября, в первый же день отпуска. На остров он приехал вместе с женой, пара остановилась в отеле неподалеку от пляжа Карон.

Супруга россиянина рассказала, что тот пошел купаться в море и примерно через полчаса стал звать на помощь. Спасатели нашли его в воде уже без сознания. Попытки реанимировать туриста не дали результатов, и тот умер в больнице. По данным издания Phuket News, речь идет о гражданине России Андрее Чехирове.

В начале октября на Пхукете во время купания в Андаманском море утонул 48-летний россиянин. В генконсульстве России тогда рассказали, что оказывают необходимое содействие его близким.