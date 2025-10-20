 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Смерть россиянина на Пхукете подтвердили в генконсульстве России

В генконсульстве России рассказали о смерти россиянина в отпуске на Пхукете
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Генконсульство России в городе Пхукет подтвердило РБК гибель россиянина на курорте в Таиланде. Погибшему было 56 лет.

«Информацию о смерти россиянина 1969 года рождения подтверждаем», — сказали в российском дипломатическом представительстве.

Мужчина утонул во время семейного отдыха на Пхукете 19 октября, в первый же день отпуска. На остров он приехал вместе с женой, пара остановилась в отеле неподалеку от пляжа Карон.

Россиянин утонул в первый день семейного отдыха на Пхукете
Общество
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Супруга россиянина рассказала, что тот пошел купаться в море и примерно через полчаса стал звать на помощь. Спасатели нашли его в воде уже без сознания. Попытки реанимировать туриста не дали результатов, и тот умер в больнице. По данным издания Phuket News, речь идет о гражданине России Андрее Чехирове. 

В начале октября на Пхукете во время купания в Андаманском море утонул 48-летний россиянин. В генконсульстве России тогда рассказали, что оказывают необходимое содействие его близким.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Валерия Доброва, Елена Степанова Елена Степанова
Пхукет генконсульство россияне смерть
Материалы по теме
Россиянин утонул в первый день семейного отдыха на Пхукете
Общество
На Пхукете во время купания в Андаманском море утонул россиянин
Общество
Автобус с российскими туристами перевернулся на Пхукете
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Осужденный в Гааге сербский генерал умер после месяца на свободе Политика, 17:41
Российская теннисистка решила сменить гражданство на узбекистанское Спорт, 17:40
В Москве в доме с «Елисеевским» выставили на торги 12-комнатную квартиру Недвижимость, 17:37
Как получить токены на кошелек без регистрации на криптобирже Крипто, 17:36
Лавров и Рубио провели телефонный разговор Политика, 17:33
Насколько ты среднестатистический россиянин. Тест Общество, 17:30
Ozon назвал вероятную дату начала торгов акциями на Мосбирже Инвестиции, 17:29
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Bloomberg описал, как Европа укрепляет цепочку поставок ядерного топлива Бизнес, 17:29
Месси поддержал сборную Аргентины после проигрыша в финале молодежного ЧМ Спорт, 17:27
Сикорский заявил, что Польша и Британия готовятся «сдерживать Россию» Политика, 17:25
Прокуратура Польши не стала обжаловать отказ в выдаче украинца Германии Политика, 17:22
Reuters узнал возможную дату встречи Лаврова и Рубио Политика, 17:21
Умер заслуженный журналист России Михаил Бахарев Общество, 17:19