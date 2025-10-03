На Пхукете во время купания в Андаманском море утонул россиянин
На тайском курортном острове Пхукет во время купания в Андаманском море утонул 48-летний россиянин, сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральное консульство России в провинции Пхукет. Дипломаты рассказали, что находятся в контакте с родственниками, турагентством и страховой компанией и оказывают необходимое содействие.
В июне 2025 года во время купания на пляже Банг Тао на Пхукете погибла российская бодибилдирша и тренер по фитнесу Юлия Родина. По словам очевидцев, женщина попала в отбойное течение.
Отбойное течение (также «тягун», разрывное течение, rip current) — прибрежное течение, направленное под прямым углом от берега и способное унести купающихся в открытое море или океан. Одновременно под воздействием ветра в море образуются высокие волны. Опасное природное явление чаще всего наблюдается в так называемый низкий сезон — с мая по октябрь.
РБК направил запрос в Генеральное консульство России в Пхукете.
Ранее полиция Пхукета начала расследование гибели 58-летнего гражданина России, обнаруженного 2 октября мертвым в бассейне на вилле к югу от кольца Чалонга, пишет издание Khao phuket. Тело россиянина обнаружила сотрудница комплекса. Она разбудила жену туриста, которая в тот момент спала. Женщины достали погибшего из воды и вызвали полицию.
Согласно материалам дела, первичный осмотр не выявил признаков насильственной смерти. Также известно, что россиянин утонул на следующее утро после своего дня рождения.
Читайте РБК в Telegram.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов