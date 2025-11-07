 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Шойгу призвал к «сибиризации» России

Секретарь Совбеза Шойгу заявил о необходимости сибиризации России
Сергей Шойгу во время визита в Красноярск
Сергей Шойгу во время визита в Красноярск (Фото: ТАСС)

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу призвал к «сибиризации» России. С таким призывом он выступил во время рабочей поездки в Красноярск, передает корреспондент РБК.

«Я считаю, что это очень правильное и такое емкое выражение — «сибиризация». Давно надо было это сделать», — заметил Шойгу. Таким образом он отреагировал на предложение губернатора Иркутской области Игоря Кобзева включить регион в будущий кластер переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейской долине. По словам Кобзева, там находятся 11 крупных месторождений.

Шойгу предложил построить новый город в Сибири
Политика
Сергей Шойгу

«Ангаро-Енисейская долина» — проект создания инновационного научно-технологического центра в Сибири. Проект объединяет промышленность, науку, образование и государство в единую экосистему для производства технологий и кадров. Цель — превратить ресурсный потенциал Сибири в источник устойчивого инновационного развития страны и технологического суверенитета. Проект реализуется на территориях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тывы.

Общий объем инвестиций в кластер глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе оценивается более чем в 700 млрд руб. Количество новых рабочих мест составит не менее 3,5 тыс.

Это необходимо для создания сырьевой компонентной базы для лидерства России в этой отрасли. Проект считается стратегическим в России и находится на контроле президента страны Владимира Путина, заявил Шойгу.

Ранее Шойгу высказал и другие инициативы по развитию Сибири. По его мнению, они должны включать в себя достойные зарплаты, субсидии и льготы для людей. «И в период Российской империи, и в советское время государство стремилось создать такие условия, чтобы граждане добровольно и с радостью ехали в Сибирь строить и развивать народное хозяйство», — сообщил он.

Также Шойгу предложил построить город-спутник Саяногорска. Он назвал его базовым городам для бизнеса, Саяно-Шушенской и Майнской гидроэлектростанций, а также энергетиков. По мнению Шойгу, у города есть большой потенциал для развития.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина, Полина Елисова Полина Елисова
Тайга Сергей Шойгу заявление Сибирь
Сергей Шойгу фото
Сергей Шойгу
секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
Материалы по теме
Шойгу предложил построить новый город в Сибири
Политика
Шойгу рассказал об условиях для поездок в Сибирь «с радостью»
Экономика
Шойгу обвинил Запад в попытках расколоть Россию на десятки частей
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
Непомнящий раскритиковал условия проведения Кубка мира по шахматам в Гоа Спорт, 12:33
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
СК сообщил, когда пропал со связи убитый в ОАЭ криптомошенник из России Общество, 12:26
Не цепляйтесь за стабильность. 12 заповедей устойчивого лидераПодписка на РБК, 12:25
Почему 20% бизнесменов психопаты и как работать под их руководством Образование, 12:24
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Ozon впервые в своей истории объявил дивиденды Инвестиции, 12:20
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Жителя Севастополя осудили за подготовку подрыва машины главы Запорожья Общество, 12:16
СК рассказал о встрече криптомошенника Новака перед убийством Общество, 12:15
Скрытый потенциал для инвесторов: в каких регионах России растет турпотокПодписка на РБК, 12:12
В Совфеде предложили запретить размещение дарксторов в многоэтажных домах Общество, 12:12
Дипломаты рассказали об утонувшем на Пхукете российском туристе Общество, 12:11
Криптовалюта Zcash подорожала с начала осени на 1400% Крипто, 12:09
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты Политика, 12:07