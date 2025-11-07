Сергей Шойгу во время визита в Красноярск (Фото: ТАСС)

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу призвал к «сибиризации» России. С таким призывом он выступил во время рабочей поездки в Красноярск, передает корреспондент РБК.

«Я считаю, что это очень правильное и такое емкое выражение — «сибиризация». Давно надо было это сделать», — заметил Шойгу. Таким образом он отреагировал на предложение губернатора Иркутской области Игоря Кобзева включить регион в будущий кластер переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейской долине. По словам Кобзева, там находятся 11 крупных месторождений.

«Ангаро-Енисейская долина» — проект создания инновационного научно-технологического центра в Сибири. Проект объединяет промышленность, науку, образование и государство в единую экосистему для производства технологий и кадров. Цель — превратить ресурсный потенциал Сибири в источник устойчивого инновационного развития страны и технологического суверенитета. Проект реализуется на территориях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тывы. Общий объем инвестиций в кластер глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе оценивается более чем в 700 млрд руб. Количество новых рабочих мест составит не менее 3,5 тыс.

Это необходимо для создания сырьевой компонентной базы для лидерства России в этой отрасли. Проект считается стратегическим в России и находится на контроле президента страны Владимира Путина, заявил Шойгу.

Ранее Шойгу высказал и другие инициативы по развитию Сибири. По его мнению, они должны включать в себя достойные зарплаты, субсидии и льготы для людей. «И в период Российской империи, и в советское время государство стремилось создать такие условия, чтобы граждане добровольно и с радостью ехали в Сибирь строить и развивать народное хозяйство», — сообщил он.

Также Шойгу предложил построить город-спутник Саяногорска. Он назвал его базовым городам для бизнеса, Саяно-Шушенской и Майнской гидроэлектростанций, а также энергетиков. По мнению Шойгу, у города есть большой потенциал для развития.