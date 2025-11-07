Шойгу предложил построить новый город в Сибири

Шойгу считает, что необходимо построить город-спутник Саяногорска. По его замыслу, город должен стать образцом для российских архитекторов и специалистов

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предложил построить город-спутник Саяногорска, передает корреспондент РБК. Об этом он заявил на встрече, посвященной развитию кластера переработки критических материалов в Сибири.

Шойгу назвал Саяногорск базовым городом для бизнеса, Саяно-Шушенской и Майнской гидроэлектростанций, а также энергетиков.

«Нам надо задуматься и смотреть, сделать ли еще город-спутник. Что-то еще надо делать в этой сфере», — сказал он.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что у Саяногорска большой потенциал, потому что у города есть все для развития.

«Но хотелось бы все-таки построить то, что будет составлять гордость не только сибирских архитекторов, но и вообще наших российских строителей и архитекторов. Это я говорю как участник строительства первой части города Саяногорска», — добавил Шойгу.

В августе 2021 года секретарь Совбеза предложил перенести в Сибирь столицу России, а также построить пять новых городов с населением до миллиона человек. «И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — уточнил тогда он.

Шойгу также назвал необходимым построить три или пять крупных научно-промышленных, экономических центров с населением как минимум 300–500 тыс. человек.

Владимир Путин в июне 2021 года на «прямой линии» говорил, что перенос правительства в Сибирь не решит проблему с перетоком населения в столичный регион.