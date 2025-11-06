Шойгу рассказал об условиях для поездок в Сибирь «с радостью»

В период Российской империи и в СССР создавались условия для того, чтобы граждане с радостью ехали в Сибирь. Нынешние инициативы по развитию региона следует выстраивать на аналогичной базе, заявил Шойгу

Сергей Шойгу (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Инициативы по развитию Сибири в качестве центра новой индустриализации России должны предусматривать достойные зарплаты, субсидии и льготы для граждан, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, передает корреспондент РБК.

«И в период Российской империи, и в советское время государство стремилось создать такие условия, чтобы граждане добровольно и с радостью ехали в Сибирь строить и развивать народное хозяйство. Очень важно укреплять в людях энтузиазм, веру в страну, в успех большого начинания и гордость за свое дело», — сказал Шойгу во время обсуждения перспектив развития кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе.

Шойгу отметил, что для участников кластера предусмотрена система налоговых льгот и административных преференций в зависимости от стадии развития бизнеса, а также формируется единая бизнес-стратегия совместного развития. «Скажем, приехал специалист трудиться в Сибирь — получил ссуду на приобретение жилья и беспроцентный автокредит. Прожил и проработал там 10 лет — ссуда гасится, так сказать, сама по себе. Это хороший механизм стимулирования. И для бизнеса, вовлеченного в проекты развития Сибири, также нужны преференции», — добавил он.

Что такое «Ангаро-Енисейская долина» «Ангаро-Енисейская долина» — проект создания инновационного научно-технологического центра в Сибири. Проект объединяет промышленность, науку, образование и государство в единую экосистему для производства технологий и кадров. Цель — превратить ресурсный потенциал Сибири в источник устойчивого инновационного развития страны и технологического суверенитета. Проект реализуется на территориях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тывы. Среди ключевых участников — Минпромторг, Минобрнауки, Росатом, Ростех, РАН, СФУ, ВЭБ.РФ, группа компаний «Базовый элемент» и другие. Общий объем инвестиций в кластер глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе оценивается в более чем 700 млрд руб. Количество новых рабочих мест составит не менее 3,5 тыс.

Шойгу привел оценки экспертов, согласно которым Россия ежегодно теряет до 7 трлн руб., экспортируя необработанное сырье. В других добывающих редкоземельные металлы государствах наблюдается в большей или меньшей степени схожая картина. В настоящее время только Китай полностью освоил цикл работы с редкоземельными металлами.

«Проект кластера предлагает создание высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью. Государство обеспечивает инфраструктуру, бизнес получает площадку и стимулы, наука — заказ и финансирование. При таком подходе будет сформирована экономика нового уклада, где каждый рубль, вложенный в Сибирь, начнет работать на всю страну», — сказал секретарь Совбеза.

Россия способна быть не только поставщиком, но и технологическим партнером, убежден Шойгу. Китай контролирует 80% мирового рынка, однако Россия имеет уникальные запасы и инженерную школу. Кластер создаст альтернативу западным цепочкам поставок, предлагая странам Глобального Юга модель сотрудничества «без санкционного диктата», резюмировал он.