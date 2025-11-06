 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Шойгу рассказал об условиях для поездок в Сибирь «с радостью»

В период Российской империи и в СССР создавались условия для того, чтобы граждане с радостью ехали в Сибирь. Нынешние инициативы по развитию региона следует выстраивать на аналогичной базе, заявил Шойгу
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Инициативы по развитию Сибири в качестве центра новой индустриализации России должны предусматривать достойные зарплаты, субсидии и льготы для граждан, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, передает корреспондент РБК.

«И в период Российской империи, и в советское время государство стремилось создать такие условия, чтобы граждане добровольно и с радостью ехали в Сибирь строить и развивать народное хозяйство. Очень важно укреплять в людях энтузиазм, веру в страну, в успех большого начинания и гордость за свое дело», — сказал Шойгу во время обсуждения перспектив развития кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе.

Шойгу отметил, что для участников кластера предусмотрена система налоговых льгот и административных преференций в зависимости от стадии развития бизнеса, а также формируется единая бизнес-стратегия совместного развития. «Скажем, приехал специалист трудиться в Сибирь — получил ссуду на приобретение жилья и беспроцентный автокредит. Прожил и проработал там 10 лет — ссуда гасится, так сказать, сама по себе. Это хороший механизм стимулирования. И для бизнеса, вовлеченного в проекты развития Сибири, также нужны преференции», — добавил он.

Что такое «Ангаро-Енисейская долина»

«Ангаро-Енисейская долина» — проект создания инновационного научно-технологического центра в Сибири. Проект объединяет промышленность, науку, образование и государство в единую экосистему для производства технологий и кадров. Цель — превратить ресурсный потенциал Сибири в источник устойчивого инновационного развития страны и технологического суверенитета. Проект реализуется на территориях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тывы.

Среди ключевых участников — Минпромторг, Минобрнауки, Росатом, Ростех, РАН, СФУ, ВЭБ.РФ, группа компаний «Базовый элемент» и другие.

Общий объем инвестиций в кластер глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе оценивается в более чем 700 млрд руб. Количество новых рабочих мест составит не менее 3,5 тыс. 

Шойгу привел оценки экспертов, согласно которым Россия ежегодно теряет до 7 трлн руб., экспортируя необработанное сырье. В других добывающих редкоземельные металлы государствах наблюдается в большей или меньшей степени схожая картина. В настоящее время только Китай полностью освоил цикл работы с редкоземельными металлами.

«Проект кластера предлагает создание высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью. Государство обеспечивает инфраструктуру, бизнес получает площадку и стимулы, наука — заказ и финансирование. При таком подходе будет сформирована экономика нового уклада, где каждый рубль, вложенный в Сибирь, начнет работать на всю страну», — сказал секретарь Совбеза.

Россия способна быть не только поставщиком, но и технологическим партнером, убежден Шойгу. Китай контролирует 80% мирового рынка, однако Россия имеет уникальные запасы и инженерную школу. Кластер создаст альтернативу западным цепочкам поставок, предлагая странам Глобального Юга модель сотрудничества «без санкционного диктата», резюмировал он.

Полина Елисова
Милена Костерева
Сергей Шойгу Сибирь Редкоземельные металлы кластер
Сергей Шойгу фото
Сергей Шойгу
секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
