The Telegraph: визит Джоли в Херсон чуть не превратился в хаос

Анджелина Джоли во время визита в Херсон (Фото: Legacy of War Foundation / Reuters)

Визит американской актрисы Анджелины Джоли в Херсон едва не превратился в хаос из-за того, что сопровождающий ее водитель был задержан сотрудниками ТЦК, передает издание The Telegraph.

«Необъявленный визит едва не перерос в хаос после того, как один из сопровождающих, предположительно водитель, привлек внимание военных вербовщиков на блокпосту в нескольких часах езды к северу от Николаева», — отмечает издание.

Инцидент вызвал раздражение у украинского руководства, которое не было заранее уведомлено о приезде голливудской актрисы в страну, передает издание.

5 ноября на Украине был задержан водитель, который сопровождал голливудскую актрису Анджелину Джоли. По словам его брата, Дмитрий ехал в кортеже как волонтер, а не как охранник и не находился в розыске. Мужчина не проходил службу в армии, но окончил военную кафедру и в 2025 году прошел военно-врачебную комиссию, после чего его признали годным к службе в тыловых частях.

Визит американской актрисы и посла доброй воли ЮНИСЕФ Анджелины Джоли в Херсон прошел в рамках благотворительной программы. Актриса посетила несколько медицинских учреждений, сообщают «Страна.ua» и УНИАН.