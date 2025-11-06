 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
На Украине установили личность водителя Анджелины Джоли

На Украине установили личность водителя Анджелины Джоли, которого забрали в ТЦК
Сюжет
Военная операция на Украине
Анджелина Джоли во время визита в Украину
Анджелина Джоли во время визита в Украину (Фото: Legacy of War Foundation / Reuters)

Задержанный сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата на Украине) водитель, который сопровождал голливудскую актрису Анджелину Джоли во время ее визита в страну, оказался тренером по боевому самбо. Об этом 6 ноября сообщило издание «Общественное. Новости».

По словам брата мужчины, Дмитрий участвовал в сопровождении Джоли в качестве волонтера, а не охранника. «Ехали в кортеже, но он не охранник. Он как сопровождение был, как волонтер ехал с ним. Он не в розыске», — пояснил он.

Родственник добавил, что задержанный не проходил военную службу, но окончил военную кафедру. В 2025 году он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе в тыловых частях. Девушка Дмитрия рассказала журналистам, что его телефон в настоящее время выключен и на связь он не выходит.

Охранника Джоли попытались мобилизовать во время ее поездки в Херсон
Политика
Анджелина&nbsp;Джоли в Херсоне, 5 ноября 2025 года

5 ноября о визите Джоли в Херсон сообщило издание «Страна». Актриса является послом доброй воли ЮНИСЕФ (детский фонд ООН). В рамках благотворительной программы она побывала в нескольких медицинских учреждениях. Вечером того же дня сотрудники ТЦК остановили джип актрисы, инцидент произошел на блокпосте при въезде в Пивденноукраинск — мужчине заявили о проблемах с документами и доставили в ТЦК. По данным нардепа Алексея Гончаренко, Джоли проехала вместе с ним и просила отпустить сопровождающего

