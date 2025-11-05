 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Охранника Джоли попытались мобилизовать во время ее поездки в Херсон

Сюжет
Военная операция на Украине
Анджелина&nbsp;Джоли в Херсоне, 5 ноября 2025 года
Анджелина Джоли в Херсоне, 5 ноября 2025 года (Фото: oleksiihoncharenko / Telegram)

Охранника, который сопровождал голливудскую актрису Анджелину Джоли по дороге в Херсон, остановили и попытались мобилизовать, пишет «Страна». Эту информацию подтвердил нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

Отмечается, что джип с актрисой остановили на блокпосте при въезде в Пивденноукраинск Николаевской области. Охраннику заявили, что у него проблемы с документами. В ответ тот сказал, что везет «важного человека», но его все равно забрали в ТЦК (аналог военкоматов на Украине). Джоли пришлось ехать вместе с ним туда и просить, чтобы мужчину отпустили.

«[Президент Владимир] Зеленский построил страну, в которую приезжает всемирно известная голливудская актриса Анджелина Джоли, но ее охранника хотят мобилизовать, и она лично едет в ТЦК его забирать! Вот это страна свободных людей!» — написал Гончаренко.

Источник ТСН утверждает, что охранника Джоли не задерживали силой, а просто попросили посетить ТЦК, чтобы установить его личность, после чего он уехал по своим делам. «Проблемных вопросов не возникало. Все в рамках закона», — сказал собеседник телеканала в украинской армии.

Сотрудников ТЦК регулярно критикуют за уличную мобилизацию и применение грубой силы при задержании призывников. Эти действия неоднократно связывали со срывами планов мобилизации на Украине.

Анджелина Джоли решила уйти с поста спецпосланника ООН по делам беженцев
Политика
Анджелина Джоли

5 ноября о визите Джоли в Херсон сообщило издание «Страна». Актриса является послом доброй воли ЮНИСЕФ (детский фонд ООН). В рамках благотворительной программы она побывала в нескольких медицинских учреждениях. Весной 2022-го Джоли приезжала в качестве посла Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) во Львов. Там она пообщалась с беженцами, волонтерами, врачами и психологами.

Фото: bogdanov.vital / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: bogdanov.vital / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: bogdanov.vital / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: bogdanov.vital / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: bogdanov.vital / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: bogdanov.vital / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Анджелина Джоли актриса ТЦК мобилизация Военная операция на Украине
Материалы по теме
На Украине сообщили о визите Анджелины Джоли в Херсон
Политика
Анджелина Джоли решила уйти с поста спецпосланника ООН по делам беженцев
Политика
Захарова назвала визит Джоли на Украину попыткой «перебить повестку»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 18:51
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
В Судане разбился военно-транспортный Ил-76 Политика, 20:35
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
ЦСКА проиграл в первом матче 1/4 финала Кубка России из-за пенальти Спорт, 20:16
Молодо — не зелено: как мошенники охотятся за деньгами молодежи Отрасли, 20:15
Зеленский и Вучич обсудили помощь друг другу во вступлении в ЕС Политика, 20:12
Германия перестанет признавать небиометрические российские загранпаспорта Политика, 20:08
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Охранника Джоли попытались мобилизовать во время ее поездки в Херсон Политика, 20:06
Стало известно место похорон Юрия Николаева Общество, 20:02
Какая средняя ставка по вкладам в топ-10 банков. Данные ЦБ Инвестиции, 19:57
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Мужчина домогался до президента Мексики во время ее общения с жителями Общество, 19:36
Массовое отравление детей произошло на теплоходе «Сергей Дягилев» Общество, 19:34