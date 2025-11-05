Охранника Джоли попытались мобилизовать во время ее поездки в Херсон

Анджелина Джоли в Херсоне, 5 ноября 2025 года (Фото: oleksiihoncharenko / Telegram)

Охранника, который сопровождал голливудскую актрису Анджелину Джоли по дороге в Херсон, остановили и попытались мобилизовать, пишет «Страна». Эту информацию подтвердил нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

Отмечается, что джип с актрисой остановили на блокпосте при въезде в Пивденноукраинск Николаевской области. Охраннику заявили, что у него проблемы с документами. В ответ тот сказал, что везет «важного человека», но его все равно забрали в ТЦК (аналог военкоматов на Украине). Джоли пришлось ехать вместе с ним туда и просить, чтобы мужчину отпустили.

«[Президент Владимир] Зеленский построил страну, в которую приезжает всемирно известная голливудская актриса Анджелина Джоли, но ее охранника хотят мобилизовать, и она лично едет в ТЦК его забирать! Вот это страна свободных людей!» — написал Гончаренко.

Источник ТСН утверждает, что охранника Джоли не задерживали силой, а просто попросили посетить ТЦК, чтобы установить его личность, после чего он уехал по своим делам. «Проблемных вопросов не возникало. Все в рамках закона», — сказал собеседник телеканала в украинской армии.

Сотрудников ТЦК регулярно критикуют за уличную мобилизацию и применение грубой силы при задержании призывников. Эти действия неоднократно связывали со срывами планов мобилизации на Украине.

5 ноября о визите Джоли в Херсон сообщило издание «Страна». Актриса является послом доброй воли ЮНИСЕФ (детский фонд ООН). В рамках благотворительной программы она побывала в нескольких медицинских учреждениях. Весной 2022-го Джоли приезжала в качестве посла Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) во Львов. Там она пообщалась с беженцами, волонтерами, врачами и психологами.

Фото: bogdanov.vital / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Фото: bogdanov.vital / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)