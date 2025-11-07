В Домодедово открыли три курилки в зоне внутренних вылетов
В аэропорту Домодедово открыли три курительные комнаты в зоне ожидания внутренних рейсов. Об этом РБК рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
«Две курилки в галерее С, одна — в галерее D внутренних линий. Из них две находятся по дороге к телетрапам, одна — на нулевом уровне, где обслуживаются пассажиры, которых везут к самолетам автобусом. Везде установлена система вентиляции», — сообщили РБК в пресс-службе Домодедово.
По фото видно, что в комнатах нет кресел или диванов. При этом курилки оборудованы урнами и телевизорами, где отображается расписание вылетов.
В конце 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возвращение в аэропорты изолированных помещений для курения. До этого с 2013 года курить в воздушных гаванях разрешалось лишь на расстоянии не менее 15 м от здания.
Первым из столичных аэропортов курительные комнаты вернул Шереметьево в январе 2020 года. В июле 2021 года курилки открылись во Внуково.
Домодедово стал последним из главной тройки московских аэропортов, где вернули возможность курить в здании. В июле 2024 года там заработали две комнаты для курения в зоне ожидания международных рейсов в терминале Т2.
