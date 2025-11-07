 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Домодедово открыли три курилки в зоне внутренних вылетов

Фото: aviatorshina / Telegram
Фото: aviatorshina / Telegram
Фото: aviatorshina / Telegram
Фото: aviatorshina / Telegram
Фото: aviatorshina / Telegram
Фото: aviatorshina / Telegram
Фото: aviatorshina / Telegram
Фото: aviatorshina / Telegram
Фото: aviatorshina / Telegram
Фото: aviatorshina / Telegram
Фото: aviatorshina / Telegram
Фото: aviatorshina / Telegram

В аэропорту Домодедово открыли три курительные комнаты в зоне ожидания внутренних рейсов. Об этом РБК рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

«Две курилки в галерее С, одна — в галерее D внутренних линий. Из них две находятся по дороге к телетрапам, одна — на нулевом уровне, где обслуживаются пассажиры, которых везут к самолетам автобусом. Везде установлена система вентиляции», — сообщили РБК в пресс-службе Домодедово.

По фото видно, что в комнатах нет кресел или диванов. При этом курилки оборудованы урнами и телевизорами, где отображается расписание вылетов.

В аэропорту Домодедово открыли курилки
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В конце 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возвращение в аэропорты изолированных помещений для курения. До этого с 2013 года курить в воздушных гаванях разрешалось лишь на расстоянии не менее 15 м от здания.

Первым из столичных аэропортов курительные комнаты вернул Шереметьево в январе 2020 года. В июле 2021 года курилки открылись во Внуково.

Домодедово стал последним из главной тройки московских аэропортов, где вернули возможность курить в здании. В июле 2024 года там заработали две комнаты для курения в зоне ожидания международных рейсов в терминале Т2.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Анастасия Луценко, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Домодедово курение аэропорты пассажиры
Материалы по теме
Пулково решил снова сделать курилку бесплатной
Общество
В Думе оценили как провокацию размер оплаты за курилки в Пулково
Общество
В аэропорту Домодедово открыли курилки
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
Непомнящий раскритиковал условия проведения Кубка мира по шахматам в Гоа Спорт, 12:33
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
СК сообщил, когда пропал со связи убитый в ОАЭ криптомошенник из России Общество, 12:26
Не цепляйтесь за стабильность. 12 заповедей устойчивого лидераПодписка на РБК, 12:25
Почему 20% бизнесменов психопаты и как работать под их руководством Образование, 12:24
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Ozon впервые в своей истории объявил дивиденды Инвестиции, 12:20
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Жителя Севастополя осудили за подготовку подрыва машины главы Запорожья Общество, 12:16
СК рассказал о встрече криптомошенника Новака перед убийством Общество, 12:15
Скрытый потенциал для инвесторов: в каких регионах России растет турпотокПодписка на РБК, 12:12
В Совфеде предложили запретить размещение дарксторов в многоэтажных домах Общество, 12:12
Дипломаты рассказали об утонувшем на Пхукете российском туристе Общество, 12:11
Криптовалюта Zcash подорожала с начала осени на 1400% Крипто, 12:09
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты Политика, 12:07