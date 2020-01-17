В Шереметьево заработали курительные комнаты

В московском аэропорту Шереметьево заработали курительные комнаты. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Михаил Василенко, передает «РИА Новости».

Он уточнил, что работать начала только часть помещений для курения. «В полном объеме курительные комнаты заработают к летнему периоду», — добавил Василенко, сообщает корреспондент РБК.

В конце 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возвращение в аэропорты изолированных помещений для курения. Согласно документу курилки можно будет оборудовать в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, которые прошли предполетный досмотр, а также в зонах для следующих транзитов. Их должны обустроить таким образом, «чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений».

Новый закон снимет запрет на курение в аэропортах, действующий с 2013 года, согласно которому курить разрешалось лишь на расстоянии не менее 15 м от здания.