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В аэропорту Домодедово открыли курилки

Домодедово последним из главной тройки московских аэропортов открыло комнаты для курения — с урнами и мягкими перилами. Они расположены прямо у выходов на посадку
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В зоне ожидания международных рейсов в терминале Т2 аэропорта Домодедово открылись бесплатные курительные комнаты с вытяжками и фильтрацией воздуха, пепельницами, урнами и табло с расписанием рейсов, сообщила пресс-служба.

Зоны для курения также расположены в галерее Е международных вылетов рядом с гейтами № 5 и № 8, а также в бизнес-зале, который находится на втором этаже в галерее D внутренних авиалиний. Электронными сигаретами разрешено пользоваться в специальной комнате лаунж-пространства Grey Wall Smoke.

Прежде курить в Домодедово было разрешено только посетителям бизнес-зала в галерее вылета D либо на улице, но только до прохождения паспортного контроля. Теперь курилки появились у выхода на посадку.

На снимках видно, что комнаты небольшие, в них нет кресел или диванов — там установлены узкие столики и мягкие перила. Комнаты огорожены от остального пространства аэропорта полупрозрачной стеной.

В остальных московских аэропортах — Внуково, Шереметьево — курить можно было и раньше.

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