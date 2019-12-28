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В российские аэропорты разрешили вернуть курилки

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возращение в аэропорты изолированных помещений для курения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с законом, курилки можно будет оборудовать в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, которые прошли предполетный досмотр, и в зонах для следующих транзитом. Они должны быть устроены таким образом, «чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений».

Этот закон снимает действующий с 2013 года запрет на курение в аэропортах, по которому курить разрешалось лишь на расстоянии не менее 15 м от здания.

Вернуть курилки в аэропорты в 2017 году предложил депутат Сергей Боярский. Он указал на то, что запрет на курение в аэропорту не всегда соблюдается, так как сотрудники не могут проконтролировать его исполнение. В этом случае появление помещений для курения отвечает интересам некурящих.

Госдума одобрила законопроект в первом чтении в июле этого года, но предложила сделать курилки в аэропортах платными. Окончательно проект нижняя палата приняла 12 декабря.

Теги: аэропорт, Путин, закон
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