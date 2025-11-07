 Перейти к основному контенту
Политика
Politico назвала главный риск для Киева в случае задержки кредита от ЕС

Politico: задержка кредита Киеву заставит страны ЕС обратиться к своим бюджетам
Военнослужащие ВСУ устанавливают противодронные сетки, Донецкая&nbsp;область,&nbsp;сентябрь&nbsp;2025 года
Военнослужащие ВСУ устанавливают противодронные сетки, Донецкая область, сентябрь 2025 года (Фото: Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters)

Европейский союз столкнулся с серьезными трудностями в реализации планов по предоставлению Украине репарационного кредита на сумму €140 млрд, что может вынудить страны — члены ЕС перейти к прямому финансированию Киева из национальных бюджетов. Как сообщает Politico со ссылкой на информированные источники, весной у украинской стороны ожидается исчерпание доступных денежных средств, что привело к активизации переговоров Европейской комиссии с правительством Бельгии, которое продолжает блокировать выделение указанной суммы.

Издание отмечает, что в случае сохранения бельгийского вето европейским странам придется в одностороннем порядке осуществлять финансовую поддержку Украины за счет собственных государственных бюджетов. Альтернативный сценарий предполагает, что при достижении компромисса с Бельгией Еврокомиссия сможет официально внести соответствующий законопроект в ближайшие недели.

Речь идет о выделении до €140 млрд на поддержку Киева в течение еще двух-трех лет за счет заблокированных активов России. Европейские чиновники в беседе с Politico называли идею репарационного займа последним шансом укрепить позиции Киева на переговорах.

Дополнительным осложняющим фактором стала возможная необходимость подключения к разработке документа Европарламента, что, по данным Politico, способно существенно затянуть законодательный процесс и поставить под угрозу планы Еврокомиссии по перечислению средств до апреля — срока, когда, согласно прогнозам, Украина столкнется с острой нехваткой финансирования.

ЕК запланировала выделить Киеву «репарационный кредит» до конца 2025 года
Политика
Андрюс Кубилюс

По словам источников Euractiv, репарационный кредит является предпочтительным вариантом поддержки Украины для ЕК, несмотря на тот факт, что Бельгия отказалась поддержать эту схему на октябрьском саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Следующая встреча того же уровня пройдет в городе 18–19 декабря. Еврокомиссия и бельгийские чиновники должны провести технические переговоры по репарационному кредиту 7 ноября, уточнили источники Euractiv.

Без репарационного кредита ЕС Украина столкнется с дефицитом бюджета в размере $60 млрд в течение следующих двух лет, писала Politico. По оценке журнала Economist, только в 2025-м расходы Киева на ведение боевых действий составят $100–110 млрд — это рекордная сумма, равная половине ВВП страны. Для ведения боевых действий в течение следующих четырех лет (2026–2029 годы) Украине потребуется еще около $389 млрд как в виде прямого финансирования, так и в форме поставок вооружений, подсчитало издание.

