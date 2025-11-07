Правительство России расширило перечень сильнодействующих веществ

Сотрудники в Национальной антидопинговой лаборатории, Москва (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Правительство России внесло ряд анаболических стероидов и психостимуляторов в список сильнодействующих и ядовитых веществ (СДВ). Это следует из постановления кабмина.

В обновленный список вошли стероиды, включая андростанол — аналог уже внесенного фуразабола, а также несколько селективных модуляторов андрогенных рецепторов (SARMs): лигандрол, масторин, тестолон, рекардин и реверол.

Кроме того, в список добавлены психостимуляторы, включая 1,4-диметилпентиламин (1,4-ДМАА), близкий по структуре к уже запрещенному 4-метилгексан-2-амину (ДМАА).

Документ бы инициирован МВД. Как пояснили в ведомстве, все указанные вещества используются в том числе в качестве допинга. Только за 2024 год из незаконного оборота в России изъяли свыше 2,4 т сильнодействующих веществ, из которых более 42% приходилось на анаболики. Эти препараты не зарегистрированы в Государственном реестре лекарственных средств и не применяются в медицинских целях в России.

В июне власти расширили перечень запрещенных наркотических и психотропных веществ. Тогда в список попали 14 новых наркотических соединений — в том числе синтетические каннабиноиды и опиоиды, такие как флуонитазен, норизотонитазен и гексагидроканнабинол, — а также четыре психотропных вещества: клотизолам, циклотизолам, 4-фтордиазепам и 4-хлордиазепам.

Кроме того, постановлением правительства было снижено в 2,5 раза количество мефедрона, которое считается крупным и особо крупным размером в уголовном производстве — с 2,5 до 1 г и с 500 до 200 г соответственно.