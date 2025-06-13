Власти расширили список запрещенных наркотических и психотропных веществ

В перечень, в частности, вошли флуонитазен, норизотонитазен, клотизолам и циклотизолам. Всего список пополнился 14 наркотическими и четырьмя психотропными веществами, оборот которых запрещен или ограничен в России

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В список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых запрещен на территории России, добавили 14 новых позиций, следует из постановления правительства. Документ был опубликован 11 июня.

В перечень попали опасные для жизни и здоровья вещества из числа синтетических каннабиноидов, опиоидов, например, флуонитазен, норизотонитазен, гексагидроканнабинол.

В перечень психотропных веществ, оборот которых в России ограничен (они могут использоваться, например, для создания рецептурных препаратов в фармацевтике), попали четыре вещества — клотизолам, циклотизолам, 4-фтордиазепам и 4-хлордиазепам.

Помимо прочего, постановление предусматривает снижение в 2,5 раза количество мефедрона, которое будет считаться крупным и особо крупным в уголовном производстве. Порог скорректировали с 2,5 до 1 г и с 500 до 200 г соответственно.

В феврале МВД предложило установить госконтроль за некоторыми анаболиками и психостимуляторами, которые используют для роста мышц, улучшения выносливости и ускорения сжигания жира. В частности, речь шла о веществах андростанол, норсибутрамин и дидезметилсибутрамин. В ведомстве также назвали их опасными для здоровья из-за не до конца изученных свойств.

Власти России называют наркотики одной из угроз для безопасности страны.