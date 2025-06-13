Власти расширили список запрещенных наркотических и психотропных веществ
В список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых запрещен на территории России, добавили 14 новых позиций, следует из постановления правительства. Документ был опубликован 11 июня.
В перечень попали опасные для жизни и здоровья вещества из числа синтетических каннабиноидов, опиоидов, например, флуонитазен, норизотонитазен, гексагидроканнабинол.
В перечень психотропных веществ, оборот которых в России ограничен (они могут использоваться, например, для создания рецептурных препаратов в фармацевтике), попали четыре вещества — клотизолам, циклотизолам, 4-фтордиазепам и 4-хлордиазепам.
В феврале МВД предложило установить госконтроль за некоторыми анаболиками и психостимуляторами, которые используют для роста мышц, улучшения выносливости и ускорения сжигания жира. В частности, речь шла о веществах андростанол, норсибутрамин и дидезметилсибутрамин. В ведомстве также назвали их опасными для здоровья из-за не до конца изученных свойств.
Власти России называют наркотики одной из угроз для безопасности страны.
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