МВД предложило установить контроль над веществами для роста мышц
МВД России предложило установить государственный контроль за некоторыми анаболиками и психостимуляторами, используемыми для роста мышц, улучшения выносливости и ускорения сжигания жира, соответствующий проект постановления опубликован на официальном портале правовых актов.
Согласно документу, эти меры направлены на борьбу с допингом в российском спорте. Речь идет о веществах андростанол, 5α-андростан-3,6,17-трион, 6-бромандроста-1,4-диен-3,17-дион, 11β-метил-19-нортестостерон, 4-хлор-17α-метиландроста-1,4-диен-3,17β-диол, 4-хлор-17α-метил-17β-гидроксиандрост-4-ен-3,11-дион (относятся к анаболикам), 1,4-диметилпентиламин, норсибутрамин и дидезметилсибутрамин (психостимуляторы).
«Вещества, предлагаемые к включению в список СДВ [сильнодействующих веществ], не зарегистрированы в государственном реестре лекарственных средств и не используются в медицинских целях в Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.
В ведомстве указали, что эти вещества «являются предметом злоупотребления» и «потенциально опасны для жизни и здоровья граждан», поскольку их фармакологические свойства до конца не изучены. В частности, их химический состав представляет собой модификации уже включенных в список СДВ.
Там подчеркнули, что за 2024 год из незаконного оборота было изъято более 2,4 т сильнодействующих препаратов, из которых свыше 42% — анаболики. Самыми востребованными допингами на черном рынке являются анаболические стероиды, селективные модуляторы андрогенных рецепторов и психостимуляторы под разными отечественными и зарубежными брендами, подчеркнули в МВД.
«Проектом постановления также предлагается внести корреспондирующие изменения в крупный размер сильнодействующих веществ для целей ст. 234 УК РФ списка СДВ, определив размеры вносимых веществ по аналогии с размерами подобных СДВ», — следует из пояснительной записки.
Ранее МВД предложило внести 12 веществ для допинга в список сильнодействующих. Тогда речь шла об анаболических стероидах и стимуляторах, которые входят в составы биологически активных добавок и предтренировочных комплексов.
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