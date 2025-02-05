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МВД предложило установить контроль над веществами для роста мышц

МВД предложило ввести контроль над анаболиками для борьбы с допингом
МВД предложило установить госконтроль за рядом анаболиков и психостимуляторов для роста мышц и улучшения выносливости в качестве борьбы с допингом. Их также сочли опасными для здоровья из-за не до конца изученных свойств
В лаборатории биопроб на анаболические стероиды
В лаборатории биопроб на анаболические стероиды (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

МВД России предложило установить государственный контроль за некоторыми анаболиками и психостимуляторами, используемыми для роста мышц, улучшения выносливости и ускорения сжигания жира, соответствующий проект постановления опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, эти меры направлены на борьбу с допингом в российском спорте. Речь идет о веществах андростанол, 5α-андростан-3,6,17-трион, 6-бромандроста-1,4-диен-3,17-дион, 11β-метил-19-нортестостерон, 4-хлор-17α-метиландроста-1,4-диен-3,17β-диол, 4-хлор-17α-метил-17β-гидроксиандрост-4-ен-3,11-дион (относятся к анаболикам), 1,4-диметилпентиламин, норсибутрамин и дидезметилсибутрамин (психостимуляторы).

«Вещества, предлагаемые к включению в список СДВ [сильнодействующих веществ], не зарегистрированы в государственном реестре лекарственных средств и не используются в медицинских целях в Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

В ведомстве указали, что эти вещества «являются предметом злоупотребления» и «потенциально опасны для жизни и здоровья граждан», поскольку их фармакологические свойства до конца не изучены. В частности, их химический состав представляет собой модификации уже включенных в список СДВ.

Там подчеркнули, что за 2024 год из незаконного оборота было изъято более 2,4 т сильнодействующих препаратов, из которых свыше 42% — анаболики. Самыми востребованными допингами на черном рынке являются анаболические стероиды, селективные модуляторы андрогенных рецепторов и психостимуляторы под разными отечественными и зарубежными брендами, подчеркнули в МВД.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

«Проектом постановления также предлагается внести корреспондирующие изменения в крупный размер сильнодействующих веществ для целей ст. 234 УК РФ списка СДВ, определив размеры вносимых веществ по аналогии с размерами подобных СДВ», — следует из пояснительной записки.

Ранее МВД предложило внести 12 веществ для допинга в список сильнодействующих. Тогда речь шла об анаболических стероидах и стимуляторах, которые входят в составы биологически активных добавок и предтренировочных комплексов.

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Россия МВД допинг анаболики психотропные вещества законопроект
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