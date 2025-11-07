 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Монголия попросила Россию и Китай вернуть поезда через Улан-Батор

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Власти Монголии обратились к России и Китаю с просьбой восстановить регулярное пассажирское железнодорожное сообщение Москва — Улан-Батор — Пекин, приостановленное в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщает ТАСС с совещания по туризму, в котором участвуют все три государства.

«В 2020 году во время пандемии коронавируса был временно отменен международный поезд по маршруту Москва — Улан-Батор — Пекин. Просим российскую и китайскую сторону рассмотреть вопрос возобновления регулярного пассажирского железнодорожного сообщения на этом маршруте», — заявила министр культуры, спорта, туризма и молодежной политики Монголии Чинбатын Ундрам.

Минпромторг предложил расширить экспорт лома в Монголию и Узбекистан
Бизнес
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

С конца января 2020 года Россия на фоне распространения коронавируса ограничила железнодорожное сообщение с Китаем, оставив лишь движение поездов по маршруту Москва — Пекин — Москва, а с 3 февраля поезда из России вообще перестали ходить в КНР.

С середины декабря 2024 года было возобновлено курсирование международных поездов из Приморья в Китай и КНДР. 3 марта 2025 года Китай впервые со времен пандемии коронавируса запустил пассажирский поезд Пекин — Улан-Батор — Москва из 12 вагонов в тестовом режиме.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Монголия поезд Китай Россия
