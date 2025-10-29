Минпромторг предложил расширить экспорт лома в Монголию и Узбекистан

Власти предложили открыть новые железнодорожные коридоры для экспорта лома в Монголию и Узбекистан на фоне профицита внутри страны. Инициатива даст положительный, но краткосрочный эффект, считают эксперты

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Минпромторг разработал проект постановления, разрешающий экспорт лома черных металлов в Монголию и Узбекистан через дополнительные железнодорожные пункты пропуска. Об этом сообщили РБК в ведомстве. Мера призвана повысить гибкость экспортной логистики и обеспечить баланс между внутренними потребностями и экспортными возможностями отрасли на фоне снижения внутреннего спроса и формирования профицита сырья.

Как сейчас экспортируют лом В настоящее время вывоз лома и отходов черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разрешен только через девять морских портов (утверждено постановлением правительства от 17 января 2025 года № 10). Кроме того, с 2022 года действует режим тарифной квоты — при экспорте в рамках квоты пошлина составляет 5%, но не менее €15 за тонну, сверх квоты — 5%, но не менее €290 за тонну. Для поддержки отрасли в августе 2025 года правительство увеличило объем квоты на вывоз лома за пределы ЕАЭС на 300 тыс. т — до 1,8 млн т до 31 декабря 2025-го. Тарифные квоты действуют с 1 июня 2022 года — и с тех пор они неоднократно продлевались. Ограничения были введены, чтобы сдержать рост цен на внутреннем рынке и гарантировать поставки сырья для российских металлургов.

Зачем отрасли изменения

В 2025 году внутреннее потребление лома снижается — за этим следует формирование его профицита на ряде территорий. В связи с этим Минпромторг предлагает определить дополнительные железнодорожные пункты пропуска через государственную границу, сообщили РБК в министерстве. Эта мера, по мнению Минпромторга, позволит снизить логистические издержки и повысить эффективность использования экспортных квот.

Инициатива министерства последовала за обращением отраслевой ассоциации «Руслом.ком», с которым ознакомился РБК. В обращении в Минпромторг от 20 октября 2025 года глава ассоциации Виктор Ковшевный, ссылаясь на «существенное сокращение потребления» лома в России, попросил согласовать открытие ряда железнодорожных станций для экспорта в Монголию и для транзита в Узбекистан через Казахстан.

Для поставок в Монголию предлагается открыть пункты пропуска «Наушки» и «Забайкальск». Для экспорта в Узбекистан ассоциация запросила разрешение на использование еще ряда станций: Кулунда, Дины Нурпеисовой, Семиглавый Мар, Золотая Сопка, Илецк I, Алимбет, Елимай, Петропавловск, Зерновая, Локоть (на Рубцовск), Куркамыс, Локоть (на Малиновое Озеро). По оценкам «Руслом.ком», экспорт в Монголию и Узбекистан сможет частично заместить выпавший спрос со стороны российских заводов, а также Белорусского металлургического завода. Монголия может потреблять 10–15 тыс. т лома черных металлов ежемесячно, а Узбекистан — 50–80 тыс. т.

По оценкам ассоциации и по данным рейтингового агентства «Русмет», ежегодное образование лома в стране превышает 52 млн т, а внутреннее потребление в 2024–2026 годах составляет не более 13,5–15 млн т. В связи с этим переориентация потоков лома в Монголию и Узбекистан не окажет негативного влияния на обеспечение российских металлургов сырьем, при этом в бюджет России поступят дополнительные платежи от экспорта и валютной выручки предприятий, убеждены в «Руслом.ком». Для Узметкомбината и других потребителей лома в Узбекистане импорт лома из России будет существенной поддержкой в период развития собственной сети лицензированных пунктов заготовки втормета и принятия мер к увеличению ломосбора, подчеркивает в письме Ковшевный.

Что происходит на внутреннем рынке лома

Предложение Минпромторга и ассоциации выдвинуто на фоне спада на внутреннем рынке лома черных металлов. По данным ассоциации «Руслом.ком», видимое потребление лома в России в 2024 году сократилось на 21% по сравнению с 2023 годом, до 17,7 млн т. По сравнению с 2021 годом (26,6 млн т) падение составило 34%. Доля экспорта лома за пределы ЕАЭС, по данным ассоциации, также остается невысокой: в 2024 году она составляла 5,5%, 2023-м — 4,5%, 2022-м — 1,9%, 2021-м, до введения ограничительных мер, — 10,7%.

Ломосбор черных металлов в России также демонстрирует негативную динамику — в 2024 году он упал на 17,5%, до 19,9 млн т, и на 34% по сравнению с 2021 годом, когда было собрано 30,1 млн т. В 2025 году, по прогнозу «Руслом.ком», ломозаготовка может снизиться до 16 млн т.

Внутренние цены в прошлом году были в среднем на 25–30% ниже мировых при их снижении примерно на 15% на внутреннем рынке, что, по данным ассоциации, привело к «разорению многих мелких и средних заготовителей, сокращению рабочих мест и снижению инвестиций в модернизацию отрасли».

Опрошенные РБК эксперты считают предложенные меры полезными, но, по их оценкам, влияние будет ограниченным. В благоприятные для отрасли годы экспорт превышал 5–7 млн т, напоминает Максим Шапошников, советник управляющего фонда «Индустриальный код». При этом поставки в Монголию и Узбекистан могут составить дополнительные 200 тыс. т и 1 млн т соответственно.

Сегодня в России лом 3А (наиболее востребованная категория черного лома) можно приобрести за 21–22,5 тыс. руб. за тонну с НДС на станции отправления, при этом в Турции цена составляет около $310–320 за тонну в портах Черноморского бассейна, продолжает Шапошников. Ситуация в заготовке остается сложной: закупка лома у населения находится на уровне 10 тыс. руб. за тонну при условии, что активность заготовителей возрастает при уровнях 13–15 тыс. руб. за тонну. Без расширения экспортных возможностей существует риск дальнейшего сокращения ломозаготовительной отрасли, поскольку спрос со стороны основных внутренних потребителей — трубников и электросталеплавильщиков — находится на минимальных уровнях, заключает эксперт.

Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент», прогнозирует внутреннее потребление лома в России в 2025 году в диапазоне от 12,5 млн до 14,5 млн т против почти 18 млн т в 2024 году. Экспорт лома вне установленной квоты в Узбекистан и Монголию, которые совокупно могут потреблять до 90–95 тыс. т в месяц, может помочь ломозаготовке лишь частично, убежден эксперт. По его мнению, даже увеличение квоты до 1,8 млн т не полностью удовлетворяет потребности заготовителей, которым требуются большие беспошлинные объемы.

Сложная ситуация в металлургии продолжает оказывать давление на внутренние цены и спрос на лом. Финансовое положение ломозаготовительных компаний, по оценкам Баранова, остается напряженным: рост себестоимости ведет к снижению рентабельности и увеличению убытков. Поиск новых рынков сбыта сопряжен с дополнительными затратами, которые могут позволить себе не все игроки отрасли. Тем не менее мера способна компенсировать снижение спроса внутри страны, но лишь частично.