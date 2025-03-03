Китай впервые с пандемии запустил тестовый пассажирский поезд до Москвы

Китай запустил пассажирский поезд Пекин — Улан-Батор — Москва из 12 вагонов, ранее не используемых на российских дорогах, сообщили в РЖД. Сообщение приостановили в 2020-м, в конце 2024-го возобновили маршрут Суйфэньхэ — Гродеково

Фото: Андрей Огородник / ТАСС

Китайские железные дороги (КЖД) впервые после пандемии коронавируса запустили пассажирский поезд Пекин — Улан-Батор — Москва в тестовом режиме, сообщили РБК в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).

«В соответствии с достигнутыми договоренностями между ОАО «РЖД», Государственной корпорацией «КЖД» и АО «УБЖД» в настоящее время (с 25 февраля по 11 марта 2025 года) проводится опытная поездка международного пассажирского поезда № 3/4 Пекин — Москва по маршруту Пекин — Улан-Батор — Москва и обратно», — заявили там.

Поезд состоит из 12 вагонов китайского производства: шесть купейных, два СВ, один штабной, один багажный и два вагона-электростанции. Как уточнили в РЖД, ранее пассажирские вагоны КЖД эксплуатировались на российской железной дороге в другой модификации. Поезд № 3/4 Пекин — Москва сопровождают специалисты из Китая и России, решение о его регулярном курсировании будет принято по результатам опытной поездки, добавили там.

Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Тогда же отменили поезд № 3/4 Пекин — Москва формирования КЖД.

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