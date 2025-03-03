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Китай впервые с пандемии запустил тестовый пассажирский поезд до Москвы

В РЖД сообщили о тестировании пассажирского поезда Пекин — Москва
Китай запустил пассажирский поезд Пекин — Улан-Батор — Москва из 12 вагонов, ранее не используемых на российских дорогах, сообщили в РЖД. Сообщение приостановили в 2020-м, в конце 2024-го возобновили маршрут Суйфэньхэ — Гродеково
Фото: Андрей Огородник / ТАСС
Фото: Андрей Огородник / ТАСС

Китайские железные дороги (КЖД) впервые после пандемии коронавируса запустили пассажирский поезд Пекин — Улан-Батор — Москва в тестовом режиме, сообщили РБК в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).

«В соответствии с достигнутыми договоренностями между ОАО «РЖД», Государственной корпорацией «КЖД» и АО «УБЖД» в настоящее время (с 25 февраля по 11 марта 2025 года) проводится опытная поездка международного пассажирского поезда № 3/4 Пекин — Москва по маршруту Пекин — Улан-Батор — Москва и обратно», — заявили там.

Поезд состоит из 12 вагонов китайского производства: шесть купейных, два СВ, один штабной, один багажный и два вагона-электростанции. Как уточнили в РЖД, ранее пассажирские вагоны КЖД эксплуатировались на российской железной дороге в другой модификации. Поезд № 3/4 Пекин — Москва сопровождают специалисты из Китая и России, решение о его регулярном курсировании будет принято по результатам опытной поездки, добавили там.

Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Тогда же отменили поезд № 3/4 Пекин — Москва формирования КЖД.

РЖД решили возобновить пассажирское сообщение с Китаем
Экономика
Фото:Павел Бедняков / РИА Новости
О решении возобновить пассажирское сообщение с Китаем в РЖД сообщали в сентябре 2024 года. В декабре возобновилось регулярное курсирование поезда № 402/401 Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян, КНР) — Гродеково (Приморский край) формирования КЖД. Как уточняли в Федеральной таможенной службе, пункт пропуска будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00. Ранее он обрабатывал только грузовые составы.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Виктория Елетина Виктория Елетина
Китай Россия РЖД Москва-Пекин пандемия поезд Монголия
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