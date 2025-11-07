 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Мэра Вашингтона заподозрили в коррупционных связях с Катаром

В США начали антикоррупционное расследование против мэра Вашингтона
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер стала фигурантом антикоррупционного расследования Минюста США из-за поездки в Доху в 2023 году, предположительно оплаченной Катаром. Об этом сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Расследование, длящееся несколько месяцев, сосредоточено на потенциальных нарушениях законов о взяточничестве и финансировании избирательных кампаний.

Однако, как отмечает газета, до сих пор отсутствую доказательства получения мэрией каких-либо преференций от Катара, что необходимо для обвинения во взяточничестве. Офис мэра заявил, что поездка в Доху была «деловой», а все документы оформлены надлежащим образом.

Расследовавшую дело Трампа генпрокурора обвинили в мошенничестве
Политика
Летиция&nbsp;Джеймс

Как пишет NYT, расследование началось после сообщений телеканала WJLA, что Катар оплатил свыше $61 тыс. за перелет Боузер и других сотрудников в Доху перед климатической конференцией ООН в Дубае. На вопросы журналистов об этой поездке мэрия сначала ответила, что ее оплатила Торговая палата округа Колумбия. Затем мэрия заявила, что расходы на поездку оплатила Конференция мэров США — беспартийная организация, объединяющая руководителей относительно крупных городов. Однако позже выяснилось, что организаторы конференции оплатили лишь часть расходов.

Расследование в отношении мэра Вашингтона, по данным NYT, началось после того, как президент США Дональд Трамп публично потребовал от Минюста привлечь к ответственности его предполагаемых врагов и уволил прокуроров, не желавших подчиняться этим приказам.

Против двоих из его предполагаемых врагов в США уже выдвинули обвинения — против Джеймса Коми, бывшего директора ФБР, и Летиции Джеймс, генерального прокурора Нью-Йорка, которая судилась с Трампом ранее.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Вашингтон мэры США Катар коррупция расследование
