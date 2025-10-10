 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Расследовавшую дело Трампа генпрокурора обвинили в мошенничестве

Расследовавшую дело Трампа генпрокурора штата Нью-Йорк обвинили в мошенничестве

Генпрокурору штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, которая вела дела против президента США Дональда Трампа и подала против него иск, предъявили обвинения в банковском мошенничестве, сообщила прокуратура восточного округа штата Вирджиния.

В ведомстве уточнили, что в случае признания виновной Джеймс грозит наказание, включающее до 30 лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения, штраф до $1 млн (также по каждому пункту) и конфискация имущества.

СNN пишет, что с мая генпрокурор находится под следствием из-за ипотечного кредита, который она взяла в 2023 году на покупку дома в Норфолке, штат Вирджиния. Первое судебное заседание по делу Джеймс назначено на 24 октября. Кроме банковского мошенничества, ее обвиняют в предоставлении ложных сведений финансовому учреждению.

Согласно обвинению, Джеймс получила льготную ипотеку, заявив, что дом в Норфолке станет ее вторым жильем. Однако она сразу начала сдавать его в аренду, используя как инвестиционную недвижимость. Это позволило ей получить более низкую ставку, чем по кредиту на инвестиционную недвижимость. Незаконно полученную ею прибыль оценили почти в $19 тыс.

Как отмечает CNN, отношения Джеймс и Трампа долгое время оставались напряженными. Джеймс, избранная на фоне обещания расследовать деятельность Трампа, в итоге выиграла против него дело о мошенничестве в сфере недвижимости в 2022 году. Суд обязал Трампа выплатить $355 млн, хотя это решение было позже оспорено в апелляции.

В течение 11-недельного процесса Трамп открыто демонстрировал свою неприязнь к Джеймс. Он резко критиковал ее как в зале суда, так и за его пределами, в том числе при даче показаний, когда Джеймс находилась прямо напротив него.

Экс-директору ФБР Коми предъявили обвинения в даче ложных показаний
Политика
Джеймс Коми

«Это не что иное, как продолжение отчаянной политики президента по превращению нашей системы правосудия в оружие», — заявила Джеймс, комментируя выдвинутые против нее обвинения, передает CNN. «Эти обвинения беспочвенны, и публичные заявления самого президента ясно показывают, что его единственная цель — политическое возмездие любой ценой», — добавила она.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
генпрокурор США Нью-Йорк Дональд Трамп мошенничество
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Экс-директору ФБР Коми предъявили обвинения в даче ложных показаний
Политика
WP рассказала, как «враги Трампа» пакуют чемоданы и покупают оружие
Политика
В США офицера приговорили за сообщение секретных данных «украинке»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу Политика, 04:00
На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей Общество, 03:55
Бессент выразил надежду на рост закупок Индией нефти у США вместо России Политика, 03:50
Расследовавшую дело Трампа генпрокурора обвинили в мошенничестве Политика, 03:43
Киев пригрозил разрушением инфраструктуры в России Политика, 03:09
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета» Технологии и медиа, 02:53
Два фельдшера пострадали при опрокидывании машины скорой на Камчатке Общество, 02:45
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Правительство Израиля одобрило план по возвращению заложников из Газы Политика, 02:37
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Минпросвещения сделало тестирование для части детей иностранцев устным Общество, 02:27
Kan показал подписанное соглашение Израиля и ХАМАС Политика, 02:11
Мэр заявил о предложении к Грузии начать войну Россией в 2022 году Политика, 01:55
Трамп оценил свое физическое и ментальное здоровье и постучал по дереву Политика, 01:41
Власти предупредили о перебоях со светом в Киеве на фоне взрывов Политика, 01:15