Расследовавшую дело Трампа генпрокурора обвинили в мошенничестве

Генпрокурору штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, которая вела дела против президента США Дональда Трампа и подала против него иск, предъявили обвинения в банковском мошенничестве, сообщила прокуратура восточного округа штата Вирджиния.

В ведомстве уточнили, что в случае признания виновной Джеймс грозит наказание, включающее до 30 лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения, штраф до $1 млн (также по каждому пункту) и конфискация имущества.

СNN пишет, что с мая генпрокурор находится под следствием из-за ипотечного кредита, который она взяла в 2023 году на покупку дома в Норфолке, штат Вирджиния. Первое судебное заседание по делу Джеймс назначено на 24 октября. Кроме банковского мошенничества, ее обвиняют в предоставлении ложных сведений финансовому учреждению.

Согласно обвинению, Джеймс получила льготную ипотеку, заявив, что дом в Норфолке станет ее вторым жильем. Однако она сразу начала сдавать его в аренду, используя как инвестиционную недвижимость. Это позволило ей получить более низкую ставку, чем по кредиту на инвестиционную недвижимость. Незаконно полученную ею прибыль оценили почти в $19 тыс.

Как отмечает CNN, отношения Джеймс и Трампа долгое время оставались напряженными. Джеймс, избранная на фоне обещания расследовать деятельность Трампа, в итоге выиграла против него дело о мошенничестве в сфере недвижимости в 2022 году. Суд обязал Трампа выплатить $355 млн, хотя это решение было позже оспорено в апелляции.

В течение 11-недельного процесса Трамп открыто демонстрировал свою неприязнь к Джеймс. Он резко критиковал ее как в зале суда, так и за его пределами, в том числе при даче показаний, когда Джеймс находилась прямо напротив него.

«Это не что иное, как продолжение отчаянной политики президента по превращению нашей системы правосудия в оружие», — заявила Джеймс, комментируя выдвинутые против нее обвинения, передает CNN. «Эти обвинения беспочвенны, и публичные заявления самого президента ясно показывают, что его единственная цель — политическое возмездие любой ценой», — добавила она.