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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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WP рассказала, как «враги Трампа» пакуют чемоданы и покупают оружие

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Потенциальные враги президента США ищут адвокатов, собирают дорожные сумки на случай быстрого отъезда и инструктируют родственников. Особенно встревожены организаторы выборов 2020 года, результаты которых Трамп считает украденными
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

По всей территории США чиновники и другие лица, по разным причинам вызвавшие гнев президента Дональда Трампа, принимают меры предосторожности на случай мести, пишет Washington Post, побеседовав с более чем двумя десятками человек.

Собеседники рассказали о подготовке к уголовным расследованиям, налоговым проверкам, проверкам со стороны конгресса или законодательных органов штата, арестам, преследованиям в интернете и получению угроз. Более половины из них нанимают адвокатов, несколько человек пакуют дорожные сумки на случай, если придется быстро уехать, а пара человек носит с собой недавно приобретенное оружие.

Кроме того, несколько человек, до сих пор остающихся на государственных должностях, инструктируют сотрудников к получению запросов от властей. Около дюжины человек обсудили с супругами или детьми о действиях, которые следует предпринять, если домой придут сотрудники полиции. Организовываются групповые чаты, где чиновники делятся соболезнованиями и контактной информацией адвокатов.

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Дональд Трамп

Как пишет WP, наиболее вероятными целями себя считают чиновники, которые занимались организацией президентских выборов 2020 года. Тогда победил демократ Джо Байден, результаты этого голосования Трамп считает украденными.

Представители разных сфер от государственных служащих на всех уровнях власти до поставщиков избирательного оборудования встревожены, сообщила изданию главный программный директор Национальной ассоциации организаторов выборов Тэмми Патрик: «Люди думают, есть ли у них наличные, действительные паспорта, если они поедут в другую страну, какую страну, как они смогут заработать на жизнь».

Белый дом опасения отвергает. «Президент Трамп неоднократно заявлял, что его возмездием станет успех, и он уже положил конец превращению правительства в оружие своими недавними указами», — сказала зампресс-секретаря Анна Келли.

Сам Трамп также обещал не мстить. «Я не собираюсь возвращаться в прошлое», — сказал он в декабре. При этом, обращает внимание New York Times, республиканец после инаугурации лишил госзащиты нескольких чиновников, которые получали угрозы, среди них бывший советник правительства США по вопросам COVID-19 Энтони Фаучи. Кроме того, Белый дом инициировал «специальный проект» по расследованию деятельности прокуроров, которые курировали уголовные дела о воспрепятствовании правосудию в отношении некоторых обвиняемых по делу о штурме сторонниками Трампа здания Капитолия в 2021 году.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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