 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Киев передал Венгрии законопроект об образовании с учетом ее требований

Украина передала Венгрии проект закона по образовательному законодательству, который частично учитывает выдвинутые Будапештом требования, ответ ожидается в ближайшее время, сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, передает «Интерфакс-Украина».

«По пяти из их 11 пунктов требований мы передали им текст законопроекта. Если их устроит, то будем даже подавать его в Раду. Ожидаем фидбэк в ближайшие дни», — сказал Качка журналистам 6 ноября.

Он также сообщил, что около 100 венгерских школ в стране работают по двум моделям: в двух третях преподавание ведется на венгерском с несколькими предметами на украинском, в остальных — наоборот. По его словам, это полностью удовлетворяет образовательные потребности венгерской общины, а предложения Венгрии носят точечный характер.

Качка подчеркнул, что возможные изменения в законодательстве, обсуждаемые после передачи Украиной законопроекта, будут касаться всех национальных меньшинств, а не только венгерского.

Ранее, 5 ноября, состоялся разговор Качки с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, в ходе которого стороны обсудили вопросы евроинтеграции, образования и энергетики, передает агентство.

Сийярто заявил о планах противостоять выделению новой помощи Украине
Политика
Петер Сийярто

11 рекомендаций венгерской стороны Украине касается, по словам Сийярто, возвращения венгерскому нацменьшинству в Закарпатье тех прав, которыми оно располагало до 2015 года. В 2024 году венгерский дипломат встретился с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. Их встреча касалась прав венгерского нацменьшинства на Украине.

Позже, в мае 2025 года, Будапешт отсрочил переговоры с Киевом по правам нацменьшинств. Это произошло на фоне задержания в Венгрии украинца по обвинению в шпионаже, его действия квалифицировали как угрозу суверенитету. В ответ СБУ заявила о разоблачении венгерской шпионской сети в Закарпатье. После взаимных обвинений стороны провели зеркальную высылку дипломатов.

В 2017 году Рада приняла закон об образовании, который ограничивает возможность обучения на языке национальных меньшинств. Законом определяется, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на языке меньшинства в дошкольных учреждениях и начальной школе. С пятого класса преподавание предметов на языках национальных меньшинств будет невозможным.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Егор Алимов
Украина Венгрия образование язык национальные меньшинства
Материалы по теме
Украинская певица назвала преследование за язык путем к гражданской войне
Политика
Сийярто рассказал, сколько Украина требует у ЕС на оружие
Политика
Орбан заявил, что Украину хотят втянуть в ЕС, чтобы выманить деньги
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Суд в Москве арестовал владельца телеграм-бота Userbox для пробива Общество, 04:43
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине Политика, 04:33
Guardian сообщила о готовности британской армии к операциям на Украине Политика, 04:21
Сенат США отклонил резолюцию демократов, запрещающую удары по Венесуэле Политика, 04:08
WP объяснила слова Трампа о плане денуклеаризации с Россией и Китаем Политика, 03:55
Трамп сообщил, что Казахстан присоединился к «Соглашениям Авраама» Политика, 03:47
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Киев передал Венгрии законопроект об образовании с учетом ее требований Политика, 03:21
В Италии отменили выступление оперного певца Ильдара Абдразакова Политика, 03:18
Вильфанд рассказал, какую часть территории России уже покрыл снег Общество, 02:43
Орбан рассказал о нерешенных вопросах для саммита Путина и Трампа Политика, 02:33
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Трамп заявил о сокращении закупок Индией российской нефти Политика, 02:29
Ливан освободил сына Каддафи после десятилетнего заключения Политика, 02:11