Киев передал Венгрии законопроект об образовании с учетом ее требований

Украина передала Венгрии проект закона по образовательному законодательству, который частично учитывает выдвинутые Будапештом требования, ответ ожидается в ближайшее время, сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, передает «Интерфакс-Украина».

«По пяти из их 11 пунктов требований мы передали им текст законопроекта. Если их устроит, то будем даже подавать его в Раду. Ожидаем фидбэк в ближайшие дни», — сказал Качка журналистам 6 ноября.

Он также сообщил, что около 100 венгерских школ в стране работают по двум моделям: в двух третях преподавание ведется на венгерском с несколькими предметами на украинском, в остальных — наоборот. По его словам, это полностью удовлетворяет образовательные потребности венгерской общины, а предложения Венгрии носят точечный характер.

Качка подчеркнул, что возможные изменения в законодательстве, обсуждаемые после передачи Украиной законопроекта, будут касаться всех национальных меньшинств, а не только венгерского.

Ранее, 5 ноября, состоялся разговор Качки с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, в ходе которого стороны обсудили вопросы евроинтеграции, образования и энергетики, передает агентство.

11 рекомендаций венгерской стороны Украине касается, по словам Сийярто, возвращения венгерскому нацменьшинству в Закарпатье тех прав, которыми оно располагало до 2015 года. В 2024 году венгерский дипломат встретился с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. Их встреча касалась прав венгерского нацменьшинства на Украине.

Позже, в мае 2025 года, Будапешт отсрочил переговоры с Киевом по правам нацменьшинств. Это произошло на фоне задержания в Венгрии украинца по обвинению в шпионаже, его действия квалифицировали как угрозу суверенитету. В ответ СБУ заявила о разоблачении венгерской шпионской сети в Закарпатье. После взаимных обвинений стороны провели зеркальную высылку дипломатов.

В 2017 году Рада приняла закон об образовании, который ограничивает возможность обучения на языке национальных меньшинств. Законом определяется, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на языке меньшинства в дошкольных учреждениях и начальной школе. С пятого класса преподавание предметов на языках национальных меньшинств будет невозможным.