Военная операция на Украине⁠,
0

Сийярто заявил о планах противостоять выделению новой помощи Украине

Сюжет
Военная операция на Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на заседаниях Совета министров иностранных дел ЕС и Совета по энергетике, которые пройдут 20 октября в Люксембурге, он намерен выступить против дальнейшего выделения военной помощи Украине.

Об этом чиновник сообщил в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

По словам министра, Совет по иностранным делам стремится «еще больше разжечь военную атмосферу», предоставив Киеву больше денег и оружия, а Совет по энергетике планирует запретить закупки российских газа и нефти, что, по мнению Сийярто, угрожает энергетической безопасности Венгрии.

«К счастью, оба зала заседаний находятся рядом друг с другом, потому что в обоих местах нам нужно защищать интересы Венгрии <...> Будет тяжело...», — отметил он.

Лавров обсудил с Сийярто подготовку саммита Путина и Трампа
Политика
Сергей Лавров

Заседания Совета министров иностранных дел ЕС и Совета по энергетике состоятся на фоне подготовки саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. О ней 16 октября объявил республиканец, который сказал, что встреча пройдет, «чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец этой бесславной войне между Россией и Украиной».

Вскоре El Pais со ссылкой на несколько источников сообщила об оценке ЕС предстоящих переговоров. Европейские чиновники, по данным газеты, в частном порядке называют будущий саммит Путина и Трампа в Будапеште «политическим кошмаром». Собеседник El Pais заявил, что встреча «может оказать огромную услугу» венгерскому премьеру Виктору Орбану в преддверии парламентских выборов в 2026 году.

Венгрия неоднократно препятствовала выделению военной помощи Украине. Россия осуждает поставки оружия Киеву.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Петер Сийярто Венгрия Украина Будапешт ЕС
Прокачайте когнитивные способности
