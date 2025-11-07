Вильфанд рассказал, какую часть территории России уже покрыл снег
Снежный покров установился почти на 75-80% территории России, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, снегом покрыты практически весь Дальний Восток (за исключением Приморского края), Сибирь, Урал, восточная половина Северо-Запада и север Приволжья.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снежный покров в Москве начнет формироваться с 13 ноября. По прогнозу синоптика, к 15-16 ноября в Москве установится метеорологическая зима с похолоданием до -1...-6°C ночью и около 0°C днем. Ожидается снежный покров высотой 3-5 см.
Вильфанд также посоветовал москвичам сменить летнюю резину на зимнюю в начале следующей недели из-за похолодания и осадков.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg