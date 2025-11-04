 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Синоптик рассказал, когда Москву покроет снег

Синоптик Тишковец: снежный покров в Москве начнет формироваться с 13 ноября

Снежный покров в Москве начнет формироваться с 13 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале.

К 15-16-му числу он может составить от трех до пяти сантиметров, к этому времени в Москве наступит метеорологическая зима, пишет Тишковец. Ночью похолодает от минус 1 до минус 6 градусов, в светлое время суток стоит ожидать нулевой температуры.

Синоптик отметил, что стремительное похолодание начнется после 10 ноября, после чего автомобилистам придется сменить резину на зимнюю.

Синоптик назвал минувшую ночь в Москве рекордно теплой
Общество

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», до конца недели в столице сохранится прохладная погода с частой облачностью и осадками. Дневные температуры ожидаются в пределах +6...+9 °С, ночи будут холодными — приблизительно +4...+5 °С с незначительными заморозками.

Осадки ожидаются в основном легкие к середине недели, но вероятность дождя останется высокой.

