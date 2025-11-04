Синоптик рассказал, когда Москву покроет снег

Синоптик Тишковец: снежный покров в Москве начнет формироваться с 13 ноября

Снежный покров в Москве начнет формироваться с 13 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале.

К 15-16-му числу он может составить от трех до пяти сантиметров, к этому времени в Москве наступит метеорологическая зима, пишет Тишковец. Ночью похолодает от минус 1 до минус 6 градусов, в светлое время суток стоит ожидать нулевой температуры.

Синоптик отметил, что стремительное похолодание начнется после 10 ноября, после чего автомобилистам придется сменить резину на зимнюю.

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», до конца недели в столице сохранится прохладная погода с частой облачностью и осадками. Дневные температуры ожидаются в пределах +6...+9 °С, ночи будут холодными — приблизительно +4...+5 °С с незначительными заморозками.

Осадки ожидаются в основном легкие к середине недели, но вероятность дождя останется высокой.