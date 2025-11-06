 Перейти к основному контенту
Вильфанд призвал москвичей поторопиться с переходом на зимнюю резину

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Московским автомобилистам стоит сменить летнюю резину на зимнюю в начале следующей недели из-за похолодания и осадков. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Со следующего вторника в Москве автомобилистам будет сложно перемещаться на летней резине. <...> Поэтому пора поторопиться со сменой автомобильных шин, время пришло», — сообщил метеоролог.

По его словам, со вторника температура в столице опустится ниже 0 градусов. Погода будет облачной, что воспрепятствует попаданию солнечных лучей. Кроме того, со следующей недели в Москве и Подмосковье ожидаются дожди и небольшой снег.

Москвичей предупредили о прохладной погоде с небольшими осадками
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Вильфанд добавил, что в городе больше не будет радиационных туманов, которые наблюдались в начале этой недели.

Фото: Александра Хмурковская / РБК
Фото: Александра Хмурковская / РБК
Фото: Александра Хмурковская / РБК
Фото: Александра Хмурковская / РБК
Фото: Александра Хмурковская / РБК
Фото: Александра Хмурковская / РБК
Фото: Александра Хмурковская / РБК
Фото: Александра Хмурковская / РБК
Фото: Александра Хмурковская / РБК
Фото: Александра Хмурковская / РБК
Фото: Александра Хмурковская / РБК
Фото: Александра Хмурковская / РБК

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Москва Погода зимняя резина
