На Украине перенесли дату Дня десантника по новоюлианскому календарю

Празднование Дня Десантно-штурмовых войск (ДШВ) на Украине перенесли с 21 на 8 ноября в соответствии с новоюлианским календарем, указ подписал президент Владимир Зеленский, об этом также сообщила пресс-служба ДШВ в телеграм-канале.

«Имеем честь сообщить, что отныне отмечаем наш праздник 8 ноября — как и должно быть по Новоюлианскому календарю», — говорится в сообщении ДШВ. В войсках отметили, что 8 ноября является праздником «всех ангелов Божьих во главе с Архангелом Михаилом». «Святой Михаил — старший военачальник небесного воинства и покровитель военных на земле», — отметили в ДШВ.

Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь в 2023 году. В том же году в стране перенесли некоторые праздники, которые отмечались в тот же день, что и в России. Так, в июле Рада одобрила перенос Рождества на 25 декабря по западному образцу вместо 7 января, как в России. А в мае Рада утвердила перенос Дня Победы на 8 мая; в России праздник отмечается 9 мая.

Украина не в первый раз переносит празднование Дня десантных войск. В предыдущий раз праздник перенесли со 2 августа, как он отмечается в России, на 21 ноября в 2017 году.