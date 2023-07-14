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Рада одобрила перенос Рождества на Украине по западному образцу

Верховная рада одобрила инициативу о переносе Рождества на 25 декабря
Рождество на Украине теперь будут отмечать 25 декабря (по григорианскому календарю) вместо 7 января (по юлианскому, как в России). Перенос праздника предложил Зеленский, объяснив это борьбой с «российской идеологией»
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Депутаты Верховной рады поддержали инициативу президента Владимира Зеленского перенести на Украине праздники, в том числе Рождество, на даты по григорианскому календарю, передает «Страна.ua».

Так, Рождество вместо 7 января (по юлианскому календарю, как в России) на Украине будут отмечать 25 декабря, День украинской государственности — 15 вместо 28 июля, а День защитников и защитниц страны — 1 октября вместо 14.

Новые даты начнут действовать с 1 сентября.

Зеленский внес законопроект о переносе праздников в конце июня. Он объяснил свое предложение борьбой с «российской идеологией». «Украинскому народу долгое время навязывались российская идеология во многих сферах жизни, в том числе относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова 7 января», — говорилось в пояснительной записке.

Православные российские верующие и христиане западных конфессий отмечают Рождество в разные даты из-за разницы в календарях: в России традиционно используется юлианский календарь, на Западе — григорианский (новый стиль). В мае 1923 года в Стамбуле на соборе православных восточных церквей был также принят новоюлианский календарь, совпадающий по датам с григорианским.

В конце мая Православная церковь Украины, которую РПЦ считает раскольнической, сообщила о переходе на новоюлианский календарь с 1 сентября, когда начинается новый церковный год.

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На государственном уровне Рождество на Украине начали отмечать 25 декабря с 2017 года. Но большинство верующих продолжали праздновать его 7 января, которое было выходным днем. В 2022 году ПЦУ разрешила по просьбе общин проводить богослужение 25 декабря, но в виде исключения, большинство проводило их в прежние даты.

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