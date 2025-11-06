Подросток облил водой картины и разорвал гобелены в музее Нью-Йорка
Подросток облил водой картины и порвал гобелены в крупнейшем художественном музее Нью-Йорка — Метрополитен-музее, передает NBC News.
Речь идет о картине XIX века «Принцесса де Бройль» Жана-Огюста-Доминика Энгра и алтарном образе XVI века «Мадонна с младенцем и святыми» Джироламо даи Либри.
Реставрационные работы обойдутся в $1 тыс. Сообщений о пострадавших не поступало.
По данным полиции, произведения искусства испортил 19-летний подросток, который проживал в отеле в городе. Молодого человека задержали, ему предъявили обвинение.
В конце октября в Оклендском музее в Калифорнии взломщики украли более 1 тыс. экспонатов. Они похитили разные предметы, в том числе ювелирные изделия, корзины коренных американцев и дагерротипы.
