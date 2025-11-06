 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Подросток облил водой картины и разорвал гобелены в музее Нью-Йорка

Подросток облил водой картины и порвал гобелены в крупнейшем художественном музее Нью-Йорка — Метрополитен-музее, передает NBC News.

Речь идет о картине XIX века «Принцесса де Бройль» Жана-Огюста-Доминика Энгра и алтарном образе XVI века «Мадонна с младенцем и святыми» Джироламо даи Либри.

Реставрационные работы обойдутся в $1 тыс. Сообщений о пострадавших не поступало.

Во Франции ограбили еще один музей после Лувра
Общество
Фото:Sarah Meyssonnier / Reuters

По данным полиции, произведения искусства испортил 19-летний подросток, который проживал в отеле в городе. Молодого человека задержали, ему предъявили обвинение.

В конце октября в Оклендском музее в Калифорнии взломщики украли более 1 тыс. экспонатов. Они похитили разные предметы, в том числе ювелирные изделия, корзины коренных американцев и дагерротипы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Полина Минаева
Нью-Йорк музей искусство США
Материалы по теме
8 самых дерзких краж драгоценностей из музеев
Общество
Китаянку обвинили в краже золота на €1,5 млн из музея в Париже
Политика
Историк-искусствовед рассказала, что выдает грабителей музеев
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Уиткофф заявил о некотором прогрессе в урегулировании на Украине Политика, 21:03
ФИФА назвала 11 претендентов на приз лучшему игроку года Спорт, 21:01
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Алиев заявил о переводе армии Азербайджана на стандарты НАТО Политика, 20:34
Роналду назвал себя более известным в мире, чем Трамп Спорт, 20:24
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке после паузы в один час Инвестиции, 20:17
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
МИД заявил о прекращении соглашения с Литвой о защите капиталовложений Политика, 20:16
Мошенники начали распространять шпионские программы под видом антивирусов Общество, 20:12
Подросток облил водой картины и разорвал гобелены в музее Нью-Йорка Общество, 20:11
Как предпринимательница создала бизнес на выборе блюд по настроению Стиль, 20:05
Новым генеральным директором ЮНЕСКО стал экс-министр туризма Египта Общество, 20:04
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Reuters сообщил об остановке работы НПЗ в Волгограде после атаки дронов Политика, 19:48