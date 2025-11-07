ВТБ описал схему обмана в мессенджерах с выводом средств через крипту

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники все чаще используют криптовалюту для вывода средств, полученных через взлом аккаунтов в мессенджерах, говорится в пресс-релизе банка ВТБ (есть у РБК).

Как сообщили в банке, подобные схемы обычно начинаются со звонка или с сообщения, когда мошенники под предлогом бытовой ситуации вынуждают человека сообщить СМС-код. Это дает им возможность получить контроль над аккаунтом жертвы в мессенджере.

После взлома злоумышленники получают доступ к переписке, после чего от имени владельца обращаются к его знакомым с просьбой перевести деньги или помочь купить криптовалюту.

После этого мошенники рассылают сообщения контактам жертвы, настаивая на срочности перевода и выбирая цифровые активы для расчетов. Попытки проверить личность отправителя они блокируют, ссылаясь на занятость или проблемы со связью.

«Мошенники действуют молниеносно <...> Криптовалютные транзакции необратимы, а их анонимный характер делает возврат средств практически невозможным», — заявил заместитель главы департамента по обеспечению безопасности — вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

ВТБ рекомендует никому не сообщать СМС-коды, использовать двухфакторную аутентификацию в мессенджерах и соцсетях, а любые срочные просьбы о переводе, особенно на криптокошелек, проверять личным звонком собеседнику.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники начали использовать фальшивые объявления с QR-кодами для получения доступа к аккаунтам пользователей в мессенджерах.

QR-код ведет на фишинговый сайт, визуально схожий с интерфейсом Telegram, где пользователю предлагают подтвердить номер телефона. Если человек вводит код подтверждения, злоумышленники получают полный доступ к его аккаунту и ищут в переписке пароли от соцсетей и онлайн-банков, а также фотографии документов или личные снимки, которые могут быть использованы в преступных целях.

Ведомство рекомендует не переходить по ссылкам и QR-кодам из неизвестных источников и проверять подлинность сайтов, на которых запрашиваются данные авторизации.