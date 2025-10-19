Мошенники придумали схему кражи аккаунтов в мессенджерах через объявления
Мошенники начали красть аккаунты в мессенджерах своих жертв через фальшивые объявления, которые ведут на фишинговый сайт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.
«Код с листовки ведет на фишинговый сайт. Мошенники создают поддельный сайт, внешне похожий на сайт Telegram. Там они просят подтвердить номер телефона для того, чтобы якобы в чат не вступали посторонние люди», — рассказали в ведомстве.
В МВД добавили, что, если ввести код подтверждения, злоумышленники получат полный доступ к мессенджеру. После получения доступа к аккаунту злоумышленники сперва изучают сохраненные сообщения в поисках паролей от социальных сетей и онлайн-банков, а также просматривают переписки на предмет интимных фотографий или снимков документов. Все это они используют в преступных целях, добавили в ведомстве.
Ранее в МВД рассказали о схеме мошенников по краже мобильных номеров. Злоумышленники могут получить дубликат сим-карты у оператора связи с помощью поддельных документов.
Первым признаком того, что злоумышленники украли ваш номер, являются сбои в работе устройства — потеря связи и интернета, не доходящие звонки и сообщения, отметили в ведомстве. В МВД добавили, что случаи так называемой SIM-swap-атаки пока широко не распространены, однако могут представлять реальную угрозу.
