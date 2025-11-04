 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

МВД назвало три привычки, помогающие против мошенников

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Для защиты от кибермошенников необходимо выработать три ключевые привычки. Об этом сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК МВД России) в телеграм-канале.

  • Первая привычка — никогда не действовать быстро. Любая просьба или требование с пометками «срочно» или «прямо сейчас» должны становиться сигналом к остановке. Даже 10-секундная пауза позволяет вернуть контроль над ситуацией и оценить ее критически.
  • Вторая привычка — использовать один проверенный канал для важных операций. Специалисты советуют заранее определить единственный надежный способ подтверждения критически важных действий — например, личный звонок по известному номеру телефона. Все остальные каналы связи должны автоматически считаться потенциально опасными.
  • Третья привычка — обращать внимание на тревожные маркеры. В полиции рекомендуют запомнить три основных признака мошенничества: срочность, эмоциональное давление и упоминание персональных данных. Если в сообщении присутствуют хотя бы два из этих элементов, с высокой вероятностью это попытка фишинга или социальной инженерии.

Как подчеркивают в ведомстве, эти правила не требуют специальных технических знаний, но позволяют сохранить самый важный ресурс — внимание, которое остается последней линией обороны против злоумышленников в интернете. Особенно эффективны эти методы против атак, использующих усталость, спешку или многозадачность пользователей.

«Важно не стремиться к идеальному «нулевому доверию», а выстроить минимальный, но устойчивый уровень защиты, который реально выдержит повседневный ритм», — сказано в сообщении.

Ксения Потрошилина
кибермошенники мошенник полиция киберпреступность
