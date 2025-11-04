МВД назвало три привычки, помогающие против мошенников
Для защиты от кибермошенников необходимо выработать три ключевые привычки. Об этом сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК МВД России) в телеграм-канале.
- Первая привычка — никогда не действовать быстро. Любая просьба или требование с пометками «срочно» или «прямо сейчас» должны становиться сигналом к остановке. Даже 10-секундная пауза позволяет вернуть контроль над ситуацией и оценить ее критически.
- Вторая привычка — использовать один проверенный канал для важных операций. Специалисты советуют заранее определить единственный надежный способ подтверждения критически важных действий — например, личный звонок по известному номеру телефона. Все остальные каналы связи должны автоматически считаться потенциально опасными.
- Третья привычка — обращать внимание на тревожные маркеры. В полиции рекомендуют запомнить три основных признака мошенничества: срочность, эмоциональное давление и упоминание персональных данных. Если в сообщении присутствуют хотя бы два из этих элементов, с высокой вероятностью это попытка фишинга или социальной инженерии.
Как подчеркивают в ведомстве, эти правила не требуют специальных технических знаний, но позволяют сохранить самый важный ресурс — внимание, которое остается последней линией обороны против злоумышленников в интернете. Особенно эффективны эти методы против атак, использующих усталость, спешку или многозадачность пользователей.
«Важно не стремиться к идеальному «нулевому доверию», а выстроить минимальный, но устойчивый уровень защиты, который реально выдержит повседневный ритм», — сказано в сообщении.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы