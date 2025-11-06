 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Власти Одессы назвали препятствие для сноса памятника Пушкину

Памятник Пушкину в Одессе, Украина
Памятник Пушкину в Одессе, Украина (Фото: Klara Bakalarova / Shutterstock)

Власти Одессы пока не будут демонтировать памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину, который в октябре закрыли деревянными щитами, сообщил горсовет в ответе на запрос общественной организации, передает украинское издание «Страна».

Горсовет отметил, что памятник находится в пределах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — исторического центра Одессы. Решение о сносе может быть принято только после согласования с комитетом ЮНЕСКО.

В Одессе начали заколачивать досками памятник Пушкину
Политика
Памятник Пушкину в Одессе, Украина

Против сноса памятника выступал бывший глава Одессы Геннадий Труханов. 14 октября президент Украины Владимир Зеленский лишил Труханова гражданства якобы из-за обнаружения у главы города российского паспорта.

Борьба с памятниками на Украине происходит в рамках декоммунизации, которая началась в 2015 году. Пакет так называемого декоммунизационного законодательства Верховная рада приняла 9 апреля 2015 года. С этого момента начался «системный процесс очистки украинского публичного пространства от советского тоталитарного наследия», заявило украинское Минкультуры.

После 2015 года на Украине регулярно переименовывают населенные пункты, названия которых так или иначе связаны с Россией и СССР, и демонтируют советские памятники. Более активно эту работу стали вести после начала военной операции в 2022 году. В частности, по всей стране сносят памятники Пушкину: его бюсты демонтировали в Харькове, Кривом Роге и Киеве. Также разрешение на это получили Житомир и Одесса.

Полина Минаева
Александр Пушкин Одесса памятник
